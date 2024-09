J.P. Morgan hat Daniel Llano Manibardo, den bisherigen Privatkundenvorstand von ING Deutschland, als neuen Chef für seine deutsche Onlinebank „Chase“ verpflichtet. Das geht aus einer internen Mitteilung der Bank hervor, die dem „Handelsblatt“ vorliegt. Der Marktstart der neuen Onlinebank wird für das Jahr 2025 erwartet.

Llano Manibardo soll ab dem nächsten Jahr seine Position bei J.P. Morgan antreten und von Berlin aus arbeiten. Neben seiner Rolle als Leiter des deutschen Privatkundengeschäfts ist geplant, dass er Mitglied im Vorstand der EU-Tochter J.P. Morgan SE wird. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Daniel Llano Manibardo kennt J.P. Morgan bereits

Der 49-Jährige hat 1997 nach seinem Studium in Madrid bei J.P. Morgan in London als Investmentbanker gearbeitet, bevor er nach Spanien zurückkehrte. Später sammelte er Berufserfahrung bei der Beratungsgesellschaft Arthur Andersen und der spanischen Tochter der ING. 2014 übernahm er in Rumänien die Leitung des Privatkundengeschäfts der ING und wechselte 2018 nach Deutschland. Seit 2020 verantwortet er dort im Vorstand das Privatkundengeschäft.