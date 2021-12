Redaktion 02.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

JP-Morgan-Chef Jamie Dimon hat Krebs

JP-Morgan-Chef Jamie Dimon gab in einem Schreiben an seine Mitarbeiter bekannt, dass er an Kehlkopfkrebs leidet. Seine Ärzte sollen ihm eine gute Heilungsprognose in Aussicht gestellt haben. In Kürze beginnt er eine Strahlen- und Chemotherapie. Im Tagesgeschäft wolle er aber weiter aktiv bleiben. Einschränkungen befürchtet er lediglich für Geschäftsreisen. Der US-Banker ist nicht der erste Top-Manager, der trotz Krebserkrankung im Geschäft bleibt. Auch Warren Buffett ließ sich 2012 von seiner Chemotherapie nicht abschrecken.