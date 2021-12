J.P. Morgan: Die Top-Favoriten der Finanzberater 2012

Top-Favorit unter den Anlagesegmenten sind Aktien aus den Schwellenländern. Das ergab eine J.P. Morgan-Umfrage von rund 200 unabhängigen Finanzberatern, Mitarbeitern von Banken, Sparkassen und Versicherungen am Rande des Fondskongresses in Mannheim.Rohstoffaktien mussten ihren zweiten Platz vom vergangenen Jahr an Mischfonds abgeben, den dritten Platz belegten Unternehmensanleihen. Investments in Staatsanleihen oder US-Aktien hingegen nahmen die hinteren Plätze auf den Favoritenlisten der Vertriebsleute ein. Im Mittelfeld landeten Schwellenländeranleihen, die rund ein Drittel der Vermögensberater für attraktiv halten.Als Anlageregion waren vor allem die Schwellenländer beliebt. Zwar stehen Anleihen von dort nur auf Platz fünf der Empfehlungsliste, dennoch rechnen knapp 42 Prozent der Berater damit, dass Schwellenländeranleihen 2012 überdurchschnittlich performen werden. Ihre Favoriten im Segment sind Unternehmens-, Lokalwährungs- sowie Investment-Grade-Anleihen (S&P-Rating BBB- oder besser). Zudem rechnen drei von vier Beratern, dass die Wertentwicklungen von Aktien aus den Emerging Markets im laufenden Jahr überdurchschnittlich sein werden.Neben ihrer Markteinschätzung wurden die Vertriebsprofis auch nach ihren drei wichtigsten Kriterien für die Fondsauswahl befragt. Bei Schwellenländerfonds war den Befragten die Wertentwicklung des jeweiligen Produkts nur am drittwichtigsten. Auf dem ersten und zweiten Platz stehen die Erfahrung einer Fondsgesellschaft mit Schwellenländer-Investments und deren lokale Expertise vor Ort.Die Favoriten-Liste:1. Aktien Schwellenländer2. Mischfonds3. Unternehmensanleihen4. Aktien Europa5. Schwellenländeranleihen6. Rohstoffaktien7. Aktien Global8. Aktien USA9. Staatsanleihen