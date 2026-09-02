J.P. Morgan Asset Management hat einen neuen Regionalchef. Felix Germann kommt von McKinsey und übernimmt die Regionen Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa.

Felix Germann übernimmt die Position des Country Head für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa bei J.P. Morgan AM.

Felix Germann übernimmt bei J.P. Morgan Asset Management die Verantwortung für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Von Frankfurt aus steuert er künftig das Geschäft in diesen Märkten. Er berichtet direkt an Christoph Bergweiler, der das Fondsgeschäft in Kontinentaleuropa leitet.

Germann kommt von der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Dort arbeitete er als Partner in der Financial Institutions Group und verantwortete die Beratungspraxis für Vermögensverwaltung in Deutschland und Österreich. Sein Schwerpunkt lag auf Finanzdienstleistungen und strategischen Fragen von Vermögensverwaltern. Zahlreiche große Finanzinstitute begleitete er bei umfangreichen Transformationsprozessen.

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Bergweiler verweist auf Germanns langjährige Erfahrung aus der Beratung und dessen Kenntnis der Branche. Beides solle dem Haus helfen, seine Stellung bei den Kunden der Region zu festigen.

Über J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management unterhält seit mehr als drei Jahrzehnten Büros in Deutschland und Österreich und bedient dort die B2B-Kanäle. Das Haus verwaltet aktiv gemanagte Fonds und Anlagestrategien. Bei aktiven ETFs zählt es zu den führenden Anbietern.

Rund um die Einführung des Altersvorsorgedepots richtet das Unternehmen sein Angebot derzeit stärker auf die private Altersvorsorge aus – mit Angeboten, Beratung und Finanzbildung.