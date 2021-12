JP Morgan: Highbridge managt Europa-Fonds

JP Morgan Asset Management bietet ab sofort einen weiteren Fonds an, der von Highbridge Capital Management gemanagt wird. Der Vermögensverwalter aus New York hat sich darauf spezialisiert, an den Börsen nach kurzfristigen Fehlbewertungen zu suchen. Beim neuen JPM Highbridge Europe Steep (WKN: A0M5J0) soll dieses Modell auf europäische Aktien angewandt werden. „Der gesamte Investmentprozess verläuft rein quantitativ“, erklärt Boudewijn Hoogenraad, Geschäftsleiter bei JP Morgan Asset Management in Frankfurt.„Sämtliche Anlageentscheidungen werden durch ein Computermodell getroffen", so Hoogenraad weiter. „Das ermöglicht die Analyse einer sehr großen Datenmenge." Das Anlageuniversum besteht aus rund 900 europäischen Standardwerten, von denen 300 bis 500 ins Portfolio kommen. Die Auswahl treffen die Fondsmanager Evan Dick, Alain Sunier, Peter Beebee and Jerome Benveniste mit einem sogenannten Statistical Arbitrage-Modell.Dabei wird der aktuelle Kurs einer Aktie mit historischen Daten verglichen. Daraus wird seine weitere Entwicklung abgeschätzt. Das mathematische Modell wird auch beim JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund (WKN: A0LHKT) eingesetzt. Der Fonds setzt vor allem auf US-Aktien und versucht unabhängig vom Gesamtmarkt Gewinne zu erzielen.Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 5 Prozent, die jährlichen Gebühren insgesamt 1,9 Prozent. Außerdem wird eine 20-prozentige Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds seinen Vergleichsindex MSCI Europe schlägt.