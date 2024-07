Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Jamie Dimon, Chef der US-Bank J.P. Morgan Chase, hat sich in einem Interview mit dem „ Handelsblatt “ positiv über Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert und eine optimistische Einschätzung der deutschen Wirtschaft gegeben.

Über sein Treffen mit Scholz im vergangenen Jahr sagte Dimon: „Er war ganz anders, als er in den Medien meist beschrieben wird. Er ist schlau, kompetent, engagiert, hartnäckig und ehrlich.“ Gleichzeitig erkannte Dimon die Herausforderungen der Ampel-Koalition an: „Dass er in einer Koalition mit drei Parteien regiert, ist offensichtlich komplex. Das sorgt dafür, dass die Regierung bestimmte Dinge nicht machen kann.“

Trotz des vergleichsweise geringen Wirtschaftswachstums in Deutschland bleibt Dimon zuversichtlich: „Deutschland muss nicht bange sein. Es gibt hierzulande viele außergewöhnliche Unternehmen, talentierte Mitarbeiter und eine gute Arbeitsmoral.“ Er hob auch das deutsche Bildungssystem hervor und widersprach der Ansicht, dass sich ausländische Investoren von Deutschland abwenden würden.