Sowohl J.P. Morgan Asset Management als auch Jupiter Asset Management bringen jeweils mehrere Fonds an den Markt. Während J.P. Morgan drei neue Strategien im Mantel eines aktiven ETFs ins Angebot aufgenommen hat, verkündete Jupiter den Start von gleich fünf systematischen Themenfonds. Der US-Asset-Manager Muzinich & Co. legt dagegen einen Anleihefonds mit uneingeschränkter Marktduration auf.

Die fünf neuen Jupiter-Strategien im Überblick:

Jupiter Systematic Disruptive Technology

Jupiter Systematic Consumer Trends

Jupiter Systematic Healthcare Innovation

Jupiter Systematic Demographic Opportunities

Jupiter Systematic Physical World

Die Jupiter-Themenfonds sind alle nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung SFDR klassifiziert und basieren auf einer aktiven, systematischen Strategie. Verantwortlich für sie ist Amadeo Alentorn und sein Team aus sechs Mitarbeitern, die unter anderem gemeinsam mit dem Datenwissenschaft-Team von Jupiter arbeiten. Basis der Entscheidungen sei eine selbst programmierte Software, die das Aktienuniversum analysieren soll.

Die fünf neuen J.P.-Morgan-ETFs im Überblick:

J.P. Morgan Asset Management hat dagegen seine Produktpalette für aktive ETFs um drei Strategien erweitert. Basis aller drei Fonds sind Investments in Aktien großer US-Unternehmen. Der Asset Manager bietet jeweils sowohl eine thesaurierende als auch eine ausschüttende Anteilsklasse in der Fondswährung US-Dollar an. Zusätzlich startet J.P. Morgan jeweils eine thesaurierende Anteilsklasse mit Währungsabsicherung gegenüber dem Euro.

David Small und Danielle Hines managen den JPM Active US (ISIN: IE000RSCXLM4) und investieren in ein im Vergleich zum S&P 500 konzentriertes Portfolio aus 80 bis 90 Titeln. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39 Prozent. Neu ist zudem der JPM Active US Value (ISIN: IE000TD3TI26), dessen Portfoliomanager Clare Hart, Andrew Brandon, David Silberman und Scott Blasdell die bestehenden US-Value- und Large-Cap-Value-Strategien kombinieren. Das Quartett investiert so in 130 bis 200 Unternehmen, die Gesamtkostenquote liegt bei 49 Basispunkten.

Drittes Neuprodukt ist der JPM Active US Growth (ISIN: IE0005CH3U28). Portfoliomanager sind Giri Devulapally, Felise Agranoff und Tim Parton, auch sie kombinieren zwei bestehende Investmentansätze: die Large-Cap-Growth-Strategie und die Growth-Advantage-Strategie. Das Portfolio umfasst zwischen 100 und 140 US-Wachstumstiteln, die aber hauptsächlich den Large Caps zuzurechnen sind. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,49 Prozent.

Der neue Muzinich-Fonds im Überblick:

Muzinich Global Market Duration Investment Grade heißt der neue Fonds von Muzinich & Co, der als aktiv verwaltete Investment-Grade-Strategie mit uneingeschränkter Marktduration konzipiert ist. Anders als bei bisher von Muzinich & Co. angebotenen Strategien investieren die Portfoliomanager Anthony DeMeo und Ian Horn aber nun international in entsprechende Anleihen. Corentin Tarlier ist für die Analyse des Portfolios zuständig, Horn und Tatjana Greil-Castro leiten das zuständige Team.

„In den letzten 20 Jahren hat sich die Kreditqualität auf dem Investment Grade-Markt verschlechtert. Das BBB-Segment wächst weiter“, erklärt Greil-Castro. Man sehe sich gut positioniert, um in dieser Dynamik aktiv Anleihen als Renditetreiber auswählen zu können. Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index. Der Muzinich Global Market Duration Investment Grade ist gemäß der SFDR-Verordnung als Artikel 8 eingestuft.