J.P. Morgan erweitert seine Palette aktiv gemanagter ETFs um einen neuen Baustein mit globalem Nachhaltigkeitsfokus – inklusive Schwellenländer und Startkapital. Die Hintergründe.

Mit dem neuen börsengehandelten Indexfonds werden nun fünf ETFs von J.P. Morgan nach dem Pariser Klimaabkommen gemanagt.

Mit dem All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active ETF (ISIN: IE0002VU15G5, Ticker: JPAW) bietet J.P. Morgan Asset Management künftig auch für das gesamte globale Aktienuniversum – einschließlich Schwellenländer – einen aktiven ETF an, der sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens orientiert. Der neue Fonds startete durch eine Fusion mit dem JP Morgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Fund mit einem Anfangsvermögen von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Damit wächst die sogenannte Research-Enhanced-Index-Reihe (REI) des Asset Managers nach Unternehmensangaben auf insgesamt 15 Bausteine mit einem Gesamtvermögen von 36,3 Milliarden US-Dollar (Stand: 1. Juni 2026).

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Paris-konforme ETFs für fünf Regionen

Neben dem JPAW umfasst die Gruppe der nach dem Pariser Klimaabkommen gemanagten ETFs bereits vier weitere Fonds: für den globalen Markt, die USA, Europa und die Schwellenländer. Zusammen verwalten diese vier Fonds ein Vermögen von 3,56 Milliarden US-Dollar.

Das Fondsmanagement des JPAW liegt bei Piera Elisa Grassi, Head of Global and International REI, sowie den Portfoliomanagern Sebastian Wiseman, Winnie Cheung und Nicholas Farserotu. Als Referenzindex dient der Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Global Markets Index. Ziel des Fonds ist es, die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens zu unterstützen und dabei mittelfristig eine Mehrrendite gegenüber dem Index zu erzielen.

Aktienauswahl per Bottom-up-Analyse

Wie alle Fonds der REI-Reihe greift der JPAW auf J.P. Morgans globale Research-Plattform zurück, der rund 80 Analysten angehören und die mehr als 2.500 Unternehmen abdeckt. Die grundsätzliche Allokation nach Ländern, Branchen und Stilen bleibt dabei indexnah.

Innerhalb dieses Rahmens können die Portfoliomanager einzelne Titel jedoch über- oder untergewichten – je nach fundamentaler Einschätzung ihrer Analysten. Unbeabsichtigte Risiken wie Faktor- oder Sektorverzerrungen sollen durch einen disziplinierten Portfolioaufbau begrenzt werden.

Die Gesamtkostenquote (TER) des neuen ETFs liegt bei 0,25 Prozent – sowohl für die in US-Dollar notierte Anteilklasse JPAW (ISIN: IE0002VU15G5) als auch für die Euro-Variante JPAE (ISIN: IE00063SATO1). Beide Anteilklassen sind thesaurierend und werden nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Travis Spence, Head of Global ETFs bei J.P. Morgan Asset Management, betont, das Haus sei in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres die Nummer eins bei den Zuflüssen in aktive ETFs gewesen. Mit dem All-Country-ETF stehe Anlegern nun ein breit diversifiziertes nachhaltiges Portfolio zur Verfügung, das globale Anlage- und Nachhaltigkeitsziele verbinden könne.