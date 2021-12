J.P. Morgan: Neuer Mann für den institutionellen Vertrieb

Peter Pergovacz arbeitet seit 2010 bei J.P. Morgan Asset Management , wo er als Kundenberater für Versicherungen, Unternehmen und Pensionsfonds tätig war. Jetzt wechselt der 34-Jährige in den Geldmarktfonds-Vertrieb und berät institutionelle Anleger aus Deutschland und Österreich. Der Beratungsbedarf sei derzeit hoch, weil professionelle Investoren gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase Lösungen im kurzfristigen Anlagebereich suchten, so Sven Lorenz, Leiter des Vertriebsteams.Vor seiner Tätigkeit bei J.P. Morgan Asset Management arbeitete Pergovacz zwei Jahre lang als Vertriebsmanager bei einer Schweizer Beteiligungsgesellschaft.