J.P. Morgan Asset Management bringt einen neuen aktiven ETF für indische Aktien auf den Markt. Der Fonds nutzt einen bewährten Research-Prozess.

J.P. Morgan Asset Management erweitert sein Angebot an aktiven ETFs um einen weiteren Baustein: Der JPM India Research Enhanced Index Equity Active ETF (ISIN: IE000ZAJ6XQ2) ist an mehreren europäischen Börsen handelbar, darunter die Deutsche Börse Xetra, die London Stock Exchange und die Borsa Italiana.

Bewährter Research-Prozess als Basis

Die beiden Portfoliomanagerinnen Lina Nassar und Sonal Tanna setzen für den neuen Indien-ETF auf einen seit 30 Jahren etablierten Investmentprozess. Dieser basiert auf dem umfassenden Research der globalen Analystenplattform von J.P. Morgan Asset Management mit mehr als 50 spezialisierten Research-Analysten für Schwellenländer-Aktien.

Aktiver Ansatz mit klarem Ziel

Der aktive, Bottom-up-getriebene Prozess ermögliche es dem Investmentteam, in einem aktiven Selektionsprozess diejenigen Unternehmen überzugewichten, die im Laufe der Zeit eine Outperformance erzielen sollten. Untergewichtet werden dagegen überbewertet erscheinende Titel. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 40 Basispunkte.

Der neue Fonds soll den MSCI India 10/40 Index langfristig übertreffen. Dabei ist er sowohl als thesaurierende Variante (Ticker: JRIN) als auch als ausschüttende Version (Ticker: JRID) erhältlich.

Teil einer größeren ETF-Familie

Mit dem neuen Indien-ETF umfasst die Research-Enhanced-Index-Familie (REI) von J.P. Morgan nun 14 aktive ETFs mit einem nach Unternehmensangaben verwalteten Vermögen von insgesamt 28 Milliarden US-Dollar. Die REI-Strategie verbindet dabei die Vorteile aktiven Managements mit der Effizienz und Transparenz von ETFs.