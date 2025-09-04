J.P. Morgan bringt 2026 seine Digitalbank Chase nach Deutschland. Die US-Bank will mit einem Tagesgeldkonto gegen etablierte Konkurrenten wie ING und DKB antreten.

J.P. Morgan plant den Start seiner Digitalbank Chase in Deutschland für das zweite Quartal 2026, wie das Handelsblatt berichtet. Das US-Finanzhaus will als erstes Produkt ein Tagesgeldkonto anbieten und richtet seinen deutschen Hauptsitz in Berlin ein.

Die Bank hatte ihren Deutschlandstart bereits Ende 2023 angekündigt, damals aber noch das Jahr 2024 als Ziel genannt. Der Marktstart verschiebt sich damit um etwa zwei Jahre.

Die Bank entwickelt eine rein appbasierte Plattform. Kunden können sich aber per Telefon und Chat an menschliche Berater wenden. Chase wird von J.P. Morgan SE betrieben, die über eine deutsche Banklizenz verfügt und Mitglied in der deutschen Einlagensicherung ist.

Tagesgeld als Startprodukt

Daniel Llano Manibardo leitet das deutsche Geschäft. Er wechselte im April 2025 von der ING zu J.P. Morgan. Die Entscheidung für ein Tagesgeldkonto als Startprodukt begründet er mit der ausgeprägten deutschen Sparkultur. Die Bundesbank verzeichnet mehr als ein Drittel des deutschen Brutto-Geldvermögens in Girokonten und Sichteinlagen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

In Großbritannien startete J.P. Morgan seine Digitalbank bereits 2021. Dort gewann Chase über 2,5 Millionen Kunden und sammelte etwa 20 Milliarden Pfund an Einlagen ein. Das Unternehmen begann dort mit einem Girokonto und erweiterte das Angebot später um Sparkonten und Kreditkarten.

Umkämpfter Markt

Chase trifft in Deutschland auf etablierte Konkurrenten. Die ING Deutschland führt mit über zehn Millionen Privatkunden vor der DKB mit 5,84 Millionen Kunden. Neobanken wie N26, Revolut und Trade Republic haben bereits mehrere Millionen Nutzer gewonnen. Ende Juni startete die spanische BBVA ebenfalls eine deutsche Digitalbank.

Die Zinssätze für das Tagesgeldkonto will Chase erst kurz vor dem Marktstart festlegen. Manche Anbieter auf dem deutschen Markt bieten derzeit Tagesgeldzinsen zwischen 3 und 3,5 Prozent – dann allerdings nur für seinen sehr kurzen Zeitraum und mit Höchstanlagesummen. Der Großteil der Zinsen für bestimmte Aktionszeiträume liegt aktuell bei 2 bis 3 Prozent. Für längere Zeiträume liegt der Zinssatz für Tagesgeld tendenziell bei 1 bis 2 Prozent.

Chase plant, sich nach und nach zu einer Vollbank für Privatkunden zu entwickeln. Bis Ende 2025 will das Unternehmen seinen Berliner Standort offiziell eröffnen. J.P. Morgan ist bereits seit mehr als einem Jahrhundert in Deutschland präsent.