J.P. Morgan streicht Waffenausschlüsse bei 95 Artikel-8-Fonds. Die Begründung sind Kundenerwartungen zur Verteidigungsbereitschaft. Die Änderung gilt ab Februar 2026.

Der US-Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management hat angekündigt, die Ausschlusskriterien für konventionelle Waffen bei 95 Investmentfonds zu streichen. Die Änderung betrifft sämtliche nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifizierten Fonds und tritt am 16. Februar 2026 in Kraft.

In einer Mitteilung an Anteilseigner begründet das Unternehmen den Schritt mit „Kundenerwartungen im Zusammenhang mit Verteidigungsbereitschaft“. Die betroffenen Fonds verteilen sich über verschiedene Anlageklassen – Aktien, Anleihen, Liquiditätsfonds und alternative Investments – sowie unterschiedliche geografische Regionen.

Umfang der Änderungen

Die vollständige Liste umfasst unter anderem:

Aktienfonds wie J.P. Morgan Funds – America Equity Fund, Europe Equity Fund, China Fund und Emerging Markets Equity Fund

Anleihefonds wie Global Aggregate Bond Fund , Euro Corporate Bond Fund und Emerging Markets Debt Fund

Aggregate , Euro Corporate Bond Fund und Emerging Markets Debt Fund Liquiditätsfonds in verschiedenen Währungen (EUR, USD, GBP, SGD)

Multi-Asset- und Alternative-Fonds

J.P. Morgan AM betont, dass es sich nicht um wesentliche Änderungen der Fondsverwaltung oder des Risikoprofils handele. Die Fonds behalten ihre Klassifizierung als Artikel-8-Produkte.

Die Änderung berechtigt die Fonds zu Investitionen in konventionelle Waffen, verpflichtet sie jedoch nicht dazu. Die konkrete Umsetzung liegt im Ermessen der jeweiligen Fondsmanager.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Europäische Verteidigungsaktien verzeichneten 2024 und 2025 deutliche Kursgewinne. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall gehörte mit einem Kurszuwachs von über 100 Prozent binnen zwölf Monaten zu den Dax-Gewinnern.

Ein Branchentrend, der sich ausdehnt

J.P. Morgan ist nicht der erste Anbieter, der entsprechende Anpassungen vornimmt. Im November kündigte Blackrock Änderungen bei Nachhaltigkeitsfonds mit einem Volumen von 64 Milliarden US-Dollar an, darunter Lockerungen bei Ausschlüssen für Atomwaffen und zivile Schusswaffen. Der Asienfondsanbieter Matthews Asia reduzierte ebenfalls waffenbezogene Investitionsbeschränkungen in seinem Aktienfondsangebot.

Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund veränderter Verteidigungspolitik in Europa seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Mehrere europäische Staaten haben ihre Rüstungsausgaben erhöht.

Regulatorischer Rahmen wird angepasst

Artikel-8-Fonds nach SFDR müssen nachweisen, dass sie ökologische oder soziale Merkmale fördern. Die Verordnung definiert diese Merkmale nicht abschließend, was den Fondsanbietern Gestaltungsspielraum lässt.

Die europäische Finanzaufsicht Esma arbeitet an einer Überarbeitung der SFDR-Richtlinie. Ob diese zu präziseren Vorgaben bezüglich Verteidigungsinvestitionen führt, ist offen.