J.P. Morgan und Source bringen Vola-ETF

Basiswert des J.P Morgan Macro Hedge US TR Source ETF (WKN: A1JPES) ist ein selbst entwickelter Index der amerikanischen Investmentbank J.P. Morgan. Der Index J.P. Morgan Macro Hedge US TR ist Teil der Macro-Hedge-Familie der US-Investmentbank und auf die Kursschwankungen am US-Aktienmarkt ausgerichtet.„Die Anlageklasse Volatilität stößt auf großes Interesse bei Investoren“, sagt Rui Fernandes, Leiter Aktien und Derivate bei J.P. Morgan. „Beim ETF kombinieren wir ein Long-Investment in Volatilität mit der Transparenz einer Produktklasse.“Der ETF läuft auf US-Dollar. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,25 Prozent.