J.P. Morgan verstärkt Versicherungs-Know-How

In dieser neu geschaffenen Position berichtet er von Frankfurt aus direkt an James Broderick, Leiter des Investment Managements in Europa. Damit wird J.P. Morgan Asset Management seine Rolle bei der Betreuung von Versicherungsunternehmen weiter ausbauen.Popielas ist bereits seit Oktober 2007 für J.P. Morgan tätig, bislang in der Investmentbank als einer der beiden Leiter der Pensions und Versicherungsberatungsgruppe in Europa.