JP Morgan: Vertriebler in die erste Reihe

JP Morgan Asset Management hat ihre Geschäftsleitung erweitert: Ab sofort gehört Christoph Bergweiler dem obersten Führungsgremium der Fondsgesellschaft an. Er verantwortet seit Anfang 2005 den deutschlandweiten Vertrieb von Publikumsfonds über Banken, Sparkassen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen und unabhängige Vertriebe. Bis 2001 arbeitete er als Kreditreferent bei der IKB Deutsche Industriebank in Frankfurt.Das Leitungsgremium um Peter Schwicht, Deutschland-Chef der JP Morgan Asset Management, wird ab sofort ebenfalls durch Charles Neus verstärkt. Er leitet seit knapp zwei Jahren den Fondsvertrieb des Unternehmens an Versicherungen. Zuvor hatte der gebürtige Niederländer den Versicherungsbereich bei Fidelity Deutschland erfolgreich aufgebaut und geleitet.