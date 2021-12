JPM: 27 Aktien, die bis Jahresende steigen könnten

Thomas J. Lee, Chefstratege für US-Aktien bei JPMorgan Chase & Co., bleibt nach eigenen Angaben mit Blick auf Aktien in Richtung Jahresende “konstruktiv”. Er rät zum Kauf von Titeln in Schwächephasen. Zudem hat er eine Liste mit 27 Aktien erstellt, die seiner Meinung nach bis zum Ende des Jahres steigen könnten.Für seine Auswahl legte er mehrere Kriterien zu Grunde, unter anderem: Es sind attraktive Zykliker für Hedgefonds. Die Prognosen zum Nettogewinn wurden zwischen dem 30. September und 1. November um mindestens 1 Prozent angehoben. Zudem müssen die Titel das Anlageurteil “übergewichten” bei JPMorgan haben und basierend auf dem Kursziel der Bank über ein Aufwärtspotenzial von mehr als fünf Prozent verfügen.Zu finden sind auf der Liste die folgenden Aktien:Peabody EnergyWhiting PetroleumCASchlumbergerEdgen GroupDelta Air LinesUDRLas Vegas SandsStarwood Hotels & Resorts WorldwideComericaFreeport-McMoRan Copper & GoldJardenTractor Supply Co.GoogleBlackrockZaggSolarwindsTennecoMeritage HomesEQT Midstream PartnersCliffs Natural ResourcesTarga ResourcesSwift Transportation Co.SVB Financial GroupOch-Ziff Capital Management GroupSignature BankEquity One