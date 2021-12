Redaktion 30.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

JPM Global Income Michael Schoenhaut: „Wir nutzen den Erfahrungsvorsprung“

In einem aktuellen Interview mit DAS INVESTMENT EXTRA erläutert JPM-Manager Michael Schoenhaut, wie er mit der von ihm verfolgten Strategie Ausschüttungsrenditen von 4 bis 5 Prozent erzielen will und wo er dabei aktuell an Grenzen stößt.