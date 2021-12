JPMorgan-Analyst Chinesische Aktien können kurzfristig um 20 Prozent steigen

Eine Rally von bis zu 20 Prozent trauen die Strategen von JPMorgan dem chinesischen Aktienmarkt zu. Die Stabilisierung des Wirtschaftswachstums und eine mögliche Erholung von historisch niedrigen Bewertungen aus bringen sie zu dieser Einschätzung.“Wir empfehlen chinesische Aktien als kurzfristigen Kauf wegen der Saisonalität und der Bewertungen auf Allzeittiefs”, schrieb der Stratege Michael Yu von JPMorgan in Hong Kong in einer Studie vom Montag. In den kommenden Wochen sei ein Anstieg von 15 bis 20 Prozent möglich, wofür auch die Strukturreformen in dem Land sprächen. Die Parteiführung hatte im November das größte Paket an Wirtschaftsreformen seit den 1990er Jahren bekannt gegeben, wozu auch die Möglichkeit verstärkter privater Investitionen in staatlich kontrollierte Unternehmen gehört.Zu den Profiteuren der Reformen könnten Werte aus den Bereichen Gesundheit, saubere Energien und Umweltschutz zählen, so der Stratege. Für die chinesischen Banken sprächen niedrige Bewertungen, hohe Dividenden und eine starke Eigenkapitalrendite.Zu den Top-Aktien gehören für JPMorgan Ping An, Sino Biopharmaceutical und Tencent Holdings. Der Hang Seng China Index, der in diesem Jahr nach Daten von Bloomberg der schwächste Index unter den Indizes der Industrie- und Schwellenländer ist, kommt auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,5 auf Sicht von zwölf Monaten. Das liegt deutlich unter dem Fünfjahresschnitt von 9,6.