J.P. Morgan Chase greift den deutschen Sparmarkt an. Die US-Großbank bringt ihre Digitalmarke Chase nach Berlin – und lockt mit einem attraktiven Zinssatz.

Es gibt Märkte, die als schwer zu knacken gelten – und Deutschland gehört für ausländische Banken seit Jahrzehnten dazu. Zu tief verwurzelt ist das Vertrauen der Deutschen in ihre Sparkassen und Volksbanken, zu gering die Wechselbereitschaft. Und doch versuchen es immer wieder Herausforderer. Nun wagt J.P. Morgan Chase den Anlauf und schickt seine Digitalmarke Chase ins Rennen.

Am 20. Mai 2026 hat Chase offiziell seinen Betrieb in Deutschland aufgenommen. Der Einstieg erfolgt über ein gebührenfreies Tagesgeldkonto, das einen Einführungszinssatz von 4 Prozent pro Jahr für die ersten vier Monate bietet. Danach gilt ein variabler Basiszinssatz von 2 Prozent. Betrieben wird das Angebot von der J.P. Morgan SE, die eine Vollbanklizenz in Deutschland besitzt und von Bafin, EZB und Deutscher Bundesbank beaufsichtigt wird.

Ein mächtiger Absender

Das Prinzip ist nicht neu: Digitalbanken wie Trade Republic oder N26 haben vorgemacht, wie man mit attraktiven Zinsen und einer schlanken App-Oberfläche schnell Kunden gewinnt. Was Chase von diesen Wettbewerbern unterscheidet, ist der Absender. J..P Morgan Chase ist mit einer Bilanzsumme von 4,9 Billionen US-Dollar (Stand: 31. März 2026) eine der größten Banken der Welt und bringt entsprechendes Kapital, Markennamen und Infrastruktur mit.

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„Mit Chase bieten wir den Menschen ab sofort eine bessere Art zu sparen: flexibel, digital und mit klarem Mehrwert“, sagt Daniel Llano Manibardo, Deutschlandchef von Chase. „Wir haben in Deutschland eine ausgeprägte Sparkultur mit viel ungenutztem Potenzial. Deshalb wollen wir mit unserem Sparprodukt Kunden dauerhaft ein attraktives Angebot bieten – auch nach der Angebotsphase.“

Simples Produkt, aber mit Substanz

Das Tagesgeldkonto ist bewusst einfach gehalten. Die Eröffnung läuft vollständig digital über die Chase-App, die Verifizierung per Videoident oder eID. Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt – der Zinseszinseffekt ist damit aktiv. Kunden können einen Freistellungsauftrag direkt in der App einrichten und erhalten eine transparente Aufschlüsselung der anfallenden Abgeltungssteuer.

Deutsche Chase-App auf dem Smattphone | Bildquelle: J.P. Morgan Chase

Die Einlagensicherung folgt dem deutschen Standardrahmen: Bis zu 100.000 Euro sind gesetzlich geschützt. Darüber hinaus ist J.P. Morgan SE Mitglied des freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, der Privateinlagen bis zu einem derzeitigen Höchstbetrag von drei Millionen Euro absichert.

Langfristiger Plan: Die digitale Hausbank

Chase gibt sich nicht mit einem einzelnen Produkt zufrieden. Bis Ende 2028 plant das Unternehmen den schrittweisen Aufbau eines vollständigen Produktportfolios – inklusive Girokonten, Investment- und Kreditprodukten. Mehr als 150 Mitarbeiter arbeiten am Berliner Standort an dieser Expansion.

„Wir freuen uns sehr, deutschen Verbrauchern zum ersten Mal unser Banking-Angebot mit Chase näher zu bringen. Das ist jedoch erst der Anfang", sagt Mark O'Donovan, Chef des International Consumer Banking bei J.P. Morgan Chase. „Unser Ziel ist es, Chase als die Digitalbank der Wahl in Deutschland zu etablieren.“

Deutschland ist nach dem Vereinigten Königreich der zweite europäische Markt für Chase. In Großbritannien startete die Digitalbank 2021 und hat dort inzwischen mehr als drei Millionen Kunden gewonnen – ein Tempo, das die US-Amerikaner offenbar auch hierzulande anstreben.

Harter Wettbewerb wartet

Der Zeitpunkt ist nicht ungünstig: Das Zinsniveau ist zwar vom Höchststand von 2023 zurückgekommen, liegt aber noch deutlich über dem Nullzins-Jahrzehnt. Viele Verbraucher sind sensibler geworden für Konditionen – und wechselbereiter als früher. Gleichzeitig ist der Markt für Tagesgeld inzwischen dicht besetzt. Trade Republic, ING, DKB und zahlreiche andere Anbieter buhlen mit ähnlichen Instrumenten um dieselbe Klientel.

Der entscheidende Test für Chase wird sein, ob es gelingt, Kunden auch nach den ersten vier Monaten zu halten – also dann, wenn der Einführungszins ausläuft und der reguläre Satz von 2 Prozent greift. Genau an diesem Punkt sind andere Anbieter mit Lockangeboten zuvor schon gescheitert.