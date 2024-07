Jamie Dimon, Chef, der US-Großbank J.P. Morgan, hatte im Mai gegenüber Investoren erklärt, dass künstliche Intelligenz „jeden Job verändern" werde. „Sie kann einige Jobs überflüssig machen. Einige davon können zusätzliche Arbeitsplätze schaffen„, so Dimon. „Aber man kann sich keine einzige App, keine einzige Datenbank oder keinen einzigen Job vorstellen, bei dem sie nicht helfen, unterstützen oder beisteuern wird.“

J.P. Morgan führt KI-Chatbot für 50.000 Mitarbeiter ein

Nun setzt die US-Großbank auch im eigenen Unternehmen auf KI und hat damit begonnen, „LLM Suite" bei rund 50.000 Mitarbeitern einzuführen. Die Bank beschreibt den Chatbot als eine Art „Researchanalysten", der Informationen, Lösungen und Ratschläge zu verschiedenen Themen liefern kann.

In einem internen Memo, das der „Financial Times" vorliegt, bezeichneten Führungskräfte von J.P. Morgan den Chatbot als ein „ChatGPT-ähnliches Produkt", das für die allgemeine Produktivitätssteigerung eingesetzt werden soll. „Stellen Sie sich LLM Suite als einen Researchanalysten vor, der Informationen, Lösungen und Ratschläge zu einem Thema anbieten kann", heißt es darin.

Die Mitarbeiter wurden ermutigt, den Chatbot für Schreiben, Ideengenerierung, Problemlösung mit Excel, Zusammenfassung von Dokumenten und andere Dinge zu nutzen. LLM Suite soll dabei die bankinternen Apps „Connect Coach" und „SpectrumGPT", die für den Umgang mit sensiblen Finanzdaten entwickelt wurden, ergänzen.

KI in der Finanzbranche: Potenzial und Herausforderungen

Laut Alex Ratner, CEO des Startups Snorkel, das sich auf die Kennzeichnung von Unternehmensdaten für den Einsatz in großen Sprachmodellen spezialisiert hat, könnten Bankanalysten mit KI auf weitaus größere Datenmengen zugreifen und diese synthetisieren. Banken nutzen schon lange verschiedene Formen des maschinellen Lernens, um Daten zu sortieren und Investitionsentscheidungen zu treffen. Mit generativer KI werden diese Fähigkeiten jedoch zugänglicher und vor allem für einfache Mitarbeiter auf alltägliche Routineaufgaben anwendbar.

Die Einführung von LLM Suite bei J.P. Morgan ist einer der größten Anwendungsfälle für KI-Sprachmodelle an der Wall Street. Sie unterstreicht das Potenzial der Technologie, die Arbeitsweise in der Finanzbranche grundlegend zu verändern und die Produktivität zu steigern. Gleichzeitig wirft sie aber auch Fragen nach den Auswirkungen auf Arbeitsplätze auf. Wie sich der Einsatz von KI-Chatbots wie LLM Suite langfristig auf die Beschäftigung in der Branche auswirken wird, bleibt abzuwarten.