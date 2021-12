Jubiläum Xetra-Gold wird 10

Xetra-Gold feiert den zehntem Jahrestag. Aktuell sind nach Unternehmensangaben mehr als 170 Tonnen Xetra-Gold im Wert von rund 6 Milliarden Euro in Frankfurt eingelagert. Vor knapp zwei Jahren Anfang 2016 lag der Bestand noch bei 59 Tonnen.

Verbriefte Gold-Wette

Mit der Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold können Anleger an der Entwicklung des Goldpreises in Euro teilhaben. Für jeden Anteilschein soll im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt ein Gramm Gold hinterlegt werden.

Xetra-Gold-Anleger haben außerdem Anspruch auf die Auslieferung des Goldes. 4,8 Tonnen Gold hat das Unternehmen bislang geliefert: Mehr als die Hälfte des Goldes ging nach Bayern und Hessen.