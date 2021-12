Jubiläumsinvestment Buss Capital bringt zwei neue Tankcontainer

Buss Capital startet den Vertrieb von zwei weiteren Tankcontainer-Angeboten – eines davon ist gleichzeitig ein Jubiläumsinvestment. Die beiden Angebote sind bereits das 50. und 51. Containerinvestment in der Geschichte des Hamburger Initiators.Das Konzept bleibt wie gehabt: Käufer erwerben neue Standard-Tankcontainer und schließen gleichzeitig für drei beziehungsweise fünf Jahre einen Vertrag über deren Vermietung. Die Verkaufserlöse am Ende der Mietdauer sind ebenfalls vertraglich festgelegt. Das währungsgesicherte Euro-Angebot Buss Container 50 erzielt eine jährliche Vorsteuer-Rendite 4,06 Prozent. Bei der US-Dollar-Variante Buss Container 51 liegt sie bei 5,07 Prozent pro Jahr. Beide Angebote sind wie ihre Vorgänger reine Eigenkapitalinvestitionen.Marc Nagel, Geschäftsführer von Buss Capital: „Wir beobachten die einzelnen Segmente ständig und sehen derzeit gerade im Tankcontainermarkt gute Investitionsmöglichkeiten“. Insbesondere Standard-Tankcontainer sind flexibel einsetzbare Transportboxen, die für die unterschiedlichsten Flüssiggüter eingesetzt werden. Gefragt sind sie vor allem für Chemieprodukte, aber auch Nahrungsmittel wie Orangensaft, Palmöl oder Spirituosen. Die weltweite Tankcontainerflotte vergrößert sich stetig: Die jährliche Wachstumsrate liegt im Schnitt bei 6 Prozent.Vertragspartner (Verkäufer, Mieter und Rückkäufer) ist wieder Buss Global Direct, eine Tochterfirma von Buss Capital Singapur. Die Käufer zahlen für einen neuen Standard-Tankcontainer 21.600 US-Dollar beziehungsweise 19.150 Euro. Ab dem zweiten Container erhalten sie Rabatte. Über die Dauer der Vertragslaufzeit sind die Container in mehrfacher Hinsicht versichert – beispielsweise gegen Verlust und Mietausfall.