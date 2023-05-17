Erträge vor Sicherheit Jüngere wollen renditestarke bAV

Jüngere wollen renditestarke bAV
Eine bAV mit steuerfreier Zuzahlung macht den Job für die Beschäftigten attraktiver. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Versicherers Liechtenstein Life. Von den 2.500 abhängig Beschäftigten, die befragt wurden, sind 68 Prozent dieser Meinung.
Auch Manager wollen bAV
Das gilt nicht nur für die untere und mittlere Hierarcheebene: Auch für die Manager und Entscheidungsträger steigert die bAV die Attraktivität der eigenen Arbeitsstelle im gleichen Ausmaß (68 Prozent).
Noch stärker als die Manager setzen Jüngere auf betriebliche Vorsorge. So legen 73 Prozent der befragten Auszubildenden Wert auf eine bAV.
14 Prozent aller befragten abhängig Beschäftigten zeigen sich unentschieden. Lediglich 18 Prozent glauben nicht an eine positive Wirkung durch eine bAV.
Rendite wichtiger als Sicherheit
Auf die Frage, ob ihnen eher Sicherheit oder die Chance auf Rendite bei einer bAV wichtig sind, entscheiden sich 29 Prozent der 18-29-Jährigen für Rendite. Bei den 30-39-Jährigen sind es 28 Prozent. Diese Anteile sind beinahe doppelt so hoch, wie in den übrigen Altersgruppen.
Eine Möglichkeit, durch den Verzicht auf Garantien höhere Renditechancen in der bAV zu bekommen, ist das Sozialpartnermodell (SPM), auch als Nahles-Rente bekannt. Anfang Oktober 2022 genehmigte die Bafin das deutschlandweit erste Sozialpartnermodell des Metzler Pensionsfonds beim Gasgroßhändler Uniper (DAS INVESTMENT berichtete). Einen Monat später folgte die Zulassung für das SPM des Chemie-Pensionsfonds der genossenschaftlichen Versicherung R+V aus Wiesbaden.
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