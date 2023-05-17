Erträge vor Sicherheit Jüngere wollen renditestarke bAV

Arbeitgeber, die auf der Suche nach jungen Talenten sind, können mit betrieblicher Altersversorgung (bAV) punkten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Doch nicht jedes bAV-Angebot kommt gut bei den Jüngeren an.

Drei junge Menschen schauen auf einen Laptop: Jüngere ziehen bei der bAV Rendite der Sicherheit vor.

Eine bAV mit steuerfreier Zuzahlung macht den Job für die Beschäftigten attraktiver. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Versicherers Liechtenstein Life. Von den 2.500 abhängig Beschäftigten, die befragt wurden, sind 68 Prozent dieser Meinung.

Auch Manager wollen bAV

Das gilt nicht nur für die untere und mittlere Hierarcheebene: Auch für die Manager und Entscheidungsträger steigert die bAV die Attraktivität der eigenen Arbeitsstelle im gleichen Ausmaß (68 Prozent).

Noch stärker als die Manager setzen Jüngere auf betriebliche Vorsorge. So legen 73 Prozent der befragten Auszubildenden Wert auf eine bAV.

14 Prozent aller befragten abhängig Beschäftigten zeigen sich unentschieden. Lediglich 18 Prozent glauben nicht an eine positive Wirkung durch eine bAV.

Rendite wichtiger als Sicherheit

Auf die Frage, ob ihnen eher Sicherheit oder die Chance auf Rendite bei einer bAV wichtig sind, entscheiden sich 29 Prozent der 18-29-Jährigen für Rendite. Bei den 30-39-Jährigen sind es 28 Prozent. Diese Anteile sind beinahe doppelt so hoch, wie in den übrigen Altersgruppen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Eine Möglichkeit, durch den Verzicht auf Garantien höhere Renditechancen in der bAV zu bekommen, ist das Sozialpartnermodell (SPM), auch als Nahles-Rente bekannt. Anfang Oktober 2022 genehmigte die Bafin das deutschlandweit erste Sozialpartnermodell des Metzler Pensionsfonds beim Gasgroßhändler Uniper (DAS INVESTMENT berichtete). Einen Monat später folgte die Zulassung für das SPM des Chemie-Pensionsfonds der genossenschaftlichen Versicherung R+V aus Wiesbaden.

>> Welche Rendite Betriebsrenten ohne Rundumschutz bieten, erfährst du hier.

>> Welche Rolle Betriebsrente im LV-Neugeschäft spielt, erfährst du hier.

>> Ein Interview mit der bAV-Expertin der Ergo Vorsorge Lebensversicherung über Vorteile betrieblicher Versicherungen, Hürden, die Arbeitgeber und Beschäftigte abschrecken und das Sozialpartnermodell als einen möglichen Durchführungsweg, findest du hier.