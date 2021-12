Jürgen Junker neuer Vertriebsvorstand bei der VHV

Jürgen A. Junker ist mit Wirkung zum 1. Januar in den Vorstand der VHV Lebensversicherung und der VHV Allgemeinen Versicherung gewechselt. Er wird die Zuständigkeit für den Vertrieb übernehmen. Der 38-Jährige tritt damit die Nachfolge von Lothar Herzog an, der nach fast zehn Jahren im Vorstand des Versicherungsunternehmens in den Ruhestand geht. Neben Junker gehören außerdem Frank Hilbert (Sprecher) und Claus Blänker (Kapitalanlagen) zur Vorstandsriege der VHV Lebensversicherung.Vor sechs Jahren stieg der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann Junker bei der VHV ein. Erfahrung in der Führungsebene konnte er dort unter anderem als Leiter der Unternehmensentwicklung, des Personalwesens und zuletzt in der zentralen Vertriebssteuerung sammeln.