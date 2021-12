Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was bedeutet das für Immobilien-Investoren? Ist es jetzt an der Zeit, um über einen Verkauf nachzudenken? Antworten gibt der Immobilienexperte im Interview mit Moderator Andreas Franik von Finance News TV – aufgezeichnet auf dem Financial Planner Forum in Berlin.