Betrug per Whatsapp, falsche Aktienanalysten: Die Finanzaufseher der Bafin haben im Juli wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Im Juli musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug unter falschem Namen sowie dubiose Jobangebote schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Warnung vor Whatsapp- und Instagram-Angeboten

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen und bei Instagram veröffentlicht. Jüngst hat es die Bafin selbst getroffen: Die Finanzaufseher warnen vor einem Fake-Instagram-Kanal und einer gefälschten Whatsapp-Gruppe, die Betrüger unter der Bezeichnung „bafin_bund1“ betreiben. Die Bafin kommuniziere ausschließlich über ihren offiziellen Instagram-Account @bafin_bund, Whatsapp-Gruppen betreibe die Aufsicht nicht.

In Whatsapp-Gruppen werden Anleger zudem auf die Website blackrockvotes.com hingewiesen. Unbekannte behaupten dort, die Finanzaufsicht überwache die Kapitalmittel für einen Wettbewerb zur Auswahl des Chefanalysten von Black Rock Deutschland. Diese Aussage ist falsch, heißt es. Die Bafin stehe in keinerlei Verbindung zu der Website.

Die Bafin ermittelt zudem gegen das vorgeblich amerikanische Unternehmen Quantum Compute Fonds, das sich in Whatsapp-Gruppen und Chats an deutsche Anleger wendet. Im Angebot: angebliche Kryptowerte-Dienstleistungen. Die Firma stehe nicht unter Aufsicht der deutschen Finanzaufsicht, heißt es. Die Initiatoren der Whatsapp-Gruppen verleiten Anleger zur Anmeldung bei den Apps FintechX und FNTCX sowie auf der Website mobile.finte-chx.com, über die ein Handel mit Kryptowerten möglich sein soll. In den Gruppen wird ein „Quantum Compute System“ beworben, das von dem amerikanischen Börsenanalysten Gil Blake entwickelt worden sein soll. Das stimmt jedoch nicht. Die Betrüger sollen außerdem die Internetauftritte computefund.com und blakecompute.com betreiben. Dabei gibt das Unternehmen fälschlicherweise an, von der amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) lizenziert zu sein.

Auch unter dem Namen Axionto wenden sich vermeintliche Betrüger per Whatsapp an Anleger. Die Empfehlungen in den Whatapp-Gruppen werden angeblich von Professor Lorenzo Riccardi ausgesprochen – ob es diese Person wirklich gibt, sei zu bezweifeln. Ein Impressum lässt sich auf der Website axionto.com nicht finden.

Weitere betrügerische Angebote stammen angeblich von der Fortress Investment Group LLC sowie von GoldRhein-Börse auf den Websites goldrhein(.)net und goldrhein(.)com. In Whatsapp-Gruppen, etwa über die Vermögenswachstumsplan II-Austauschgruppe, werden von den angeblichen Fortress-Mitarbeitern Dr. Daniel Will, Michael Becker und Anna Schneider Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, die sich über die GoldRhein-Börse handeln lassen. Von der Existenz dieser Personen ist der Bafin nichts bekannt, heißt es. Den Betreibern fehlt die Erlaubnis. Das Unternehmen Fortress Investment Group LLC gibt es tatsächlich, es habe jedoch mit den Angeboten nichts zu tun.

Weitere ähnliche Fälle:

Die City Index GmbH bietet über die Website cityindex.klosies.com und per Whatsapp Finanzdienstleistungen an, zudem geben sich die Betreiber fälschlicherweise als StoneX Financial Limted aus.

bietet über die Website und per Whatsapp Finanzdienstleistungen an, zudem geben sich die Betreiber fälschlicherweise als StoneX Financial Limted aus. YBUOJ , angeblich mit Sitz in den USA, verleitet Anleger per Whatsapp dazu, sich auf der Website ybuoj.com sowie weiteren Internetseiten mit individuellen Domains ybuoj-de[fünfstellige Zahl].com anzumelden. Angeblich soll über diese Plattformen der Handel mit Kryptowährungen möglich sein.

, angeblich mit Sitz in den USA, verleitet Anleger per Whatsapp dazu, sich auf der Website sowie weiteren Internetseiten mit individuellen Domains anzumelden. Angeblich soll über diese Plattformen der Handel mit Kryptowährungen möglich sein. Ähnlich sieht es beim Unternehmen Aurealis Capital aus, ebenfalls angeblich mit Sitz in den USA, das ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet. Anleger werden über Whatsapp gedrängt, sich bei der Plattform Minexra anzumelden, die über die Domain minexrapro.com sowie über eine App erreichbar ist.

aus, ebenfalls angeblich mit Sitz in den USA, das ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet. Anleger werden über Whatsapp gedrängt, sich bei der Plattform anzumelden, die über die Domain sowie über eine App erreichbar ist. Empfehlungen für den Kauf von Aktien und Token sprechen Venus Investment Alliance und Finetica über die Websites venusin.de und fineticagroup.com sowie in Whatsapp-Gruppen und Chats aus.

und über die Websites und sowie in Whatsapp-Gruppen und Chats aus. Unter Verwendung des Namens „XTB“ geben Betrüger Investitionsempfehlungen und werben bei Anlegern für eine Registrierung auf der Website xtbwill.com , auf der unerlaubt Bankgeschäfte angeboten werden. Die Website wird nicht von der bei der Bafin registrierten XTB S.A. German Branch betrieben – es handelt sich zusätzlich um Identitätsdiebstahl.

geben Betrüger Investitionsempfehlungen und werben bei Anlegern für eine Registrierung auf der Website , auf der unerlaubt Bankgeschäfte angeboten werden. Die Website wird nicht von der bei der Bafin registrierten XTB S.A. German Branch betrieben – es handelt sich zusätzlich um Identitätsdiebstahl. Auch das angeblich amerikanische Unternehmen Nexvolt bzw. Nexvolt Finance Academy wendet sich über Whatsapp-Gruppen und Chats an deutsche Anleger. Anleger werden auf die Website nxvvj.com gelockt und sollen dort Finanz- und Kryptogeschäfte tätigen.

Vorsicht, betrügerische Jobangebote

Immer wieder weist die Bafin auf vermeintlich lukrative Jobangebote von dubiosen Anbietern hin. Im Juli warnt die Finanzaufsicht vor Jobs, die auf der Website ada-staking.com angeboten werden. Diese Stellenangebote stammen nicht – wie angegeben – von der in Bremen ansässigen Hanse Holding & Consulting GmbH. Die Tätigkeit bestehe darin, Kryptowerte für Dritte über eigene Konten zu kaufen.

Ähnlich klingt die Warnung vor Jobangeboten auf der Website ada-handelssystem.com, das nicht von der ProMax Consult GmbH mit Sitz Nürnberg stammt. Das Unternehmen wurde aus dem Handelsregister gelöscht. Gesucht werden angeblich „Support-Mitarbeiter*in (m/w/d) für Handelssysteme – Home Office“. Die Aufgabe besteht laut Jobbeschreibung darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen entgegen zu nehmen, diese in Kryptowährung umzuwandeln und damit zu handeln.

Gleiches gilt für ein Jobangebot mit dem Titel „Support (m/w/d) fuer Handelssysteme – im Home-Office“, das auf der Website prozesswerk.digital angeboten wird. Die Ausschreibung stamme nicht von der in Rottach-Egern ansässigen Erhardt Digital GmbH.

Die Finanzaufseher haben bereits mehrfach davor gewarnt, auf solche Angebote einzugehen. Wer in Deutschland Zahlungsdienste sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der Bafin – diese fehlt Firmen, die solche Jobangebote unterbreiten, in der Regel. Das Geld, das weitergeleitet werden soll, stamme zudem vermutlich von Personen, die Opfer krimineller Handlungen geworden sind. Wer auf ein solches Angebot eingeht, macht sich strafbar. Zudem könnten die Personen, von denen das Geld ursprünglich stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Eine weitere Gefahr: Auch die persönlichen Daten der Bewerber könnten für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Wer auf ein solches Jobangebot stößt, sollte die Polizei einschalten.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger mehrere Online-Plattformen parallel verwenden. Aktuell warnt die Bafin vor Handelsplattformen, die auf ihrer Startseite mit dem Slogan „Verdienen Sie schnell und einfach Geld mit [Name der Plattform]“ oder „WIR SIND CFDS HANDELSAGENTUR“ werben. Der Inhalt der Seiten sei nahezu identisch, heißt es von den Bafin-Aufsehern. Ein Impressum fehlt überall. Bekannt sind der Finanzaufsicht die Websites:

360secureddigitalearning.com, aicoinstrade.com, apexmarketexpert.com, avalitetrading.com, bigchaincryptofx.com, bitcoinminingfx.net, bitmaincryptotrading.net, bitoption247.com, coinfxtrade.net, connecthover.com, cryptofxtradingplatform.com, digitalbitfxtrades.com, digitalexchangeplatform.net, digitalfxinvestment.com, digitalfxtplatformco.com, digitaloptiontrading.com, digitalsfortune.com, digixtradesecurities.com, eliteoptionexperts.com, elitestocktraders.net, excelcapitalsgroup.com, financetrademarket.com, fxlifestyletrade.com, globalfxttrading.net, hotforextraders.com, justmarketexpert.com, marketingfxtrade.com, mdexfuturesmarket.com, phantomdex.com, rafxt.bluwaq.com, rentechfinance.com, securedfxtplatform.com, solidcapitalexperts.com, stockcaptialtrades.com, stocksbitfxtraders.net, stocksfxtoptios.com, sureforexmarket.com, tapedealpro.com, trackmarketfx.com, trustedsignalstradeplatform.com, worldfxmarket247.com, zenithserenade.com

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Betreiber der nahezu identischen Websites daxprime.com , gewinnerss.de und axppay.com (zuvor: daxprime.eu)

, und (zuvor: daxprime.eu) Nexo-KI , Betreiber der Website nexo-ki.com

, Betreiber der Website FDTE (Flash Derivatives Trading Exchange) , Betreiber von fdte1.xyz und fdte01.xyz

, Betreiber von und Betreiber der Website julian-ritter.de

Dewitte Holding , Betreiber von dewitte-holding.com

, Betreiber von CFI Financial Group , Betreiber der Website cfi-trade.com

, Betreiber der Website Betreiber von www.zinsacm.com

DB Union , Betreiber von dbunion.pro

, Betreiber von Soria Limited , Betreiber der Website sorialimited.com

, Betreiber der Website Kings Alliance , Betreiber der Website kings-alliance.com

, Betreiber der Website Graphene , Betreiber von graphene-ltd(.)pro

, Betreiber von Nordnet , Betreiber der Website nordnetfinance.org

, Betreiber der Website Betreiber von Coinxamtureopj.com

Betreiber von tofrof.com/tofro.pro

Dexybit AI / Dexybit AI Ltd. , Betreiber von dexybitai.com, dexybitai-de.com, dexybit-moy.com, dexybitai-mnp.com und dexybitai-noa.com

, Betreiber von und Immediate Dash , Betreiber der Websites immediate-dash.de, immediate-dash.org, immediate-dash.eu, immediate-dash.com sowie immediate-dash.app

, Betreiber der Websites sowie Betreiber der Website green-art.biz

DexybitAI , Betreiber von umberquetzal.com

, Betreiber von Betreiber von light-finanzberatung.com und novainvestconsulting.com

und Mulfin Trade , Betreiber der Website trading-area.mulfin-v4.com

, Betreiber der Website TepraInvest Gen , Betreiber von onedaynews.space

, Betreiber von Quantum X , Betreiber der Website quantumx-software.com

, Betreiber der Website Fbswealth , Betreiber von ic-swiss.eu

, Betreiber von SpaceAI , Betreiber der Website spaceaistg.de

, Betreiber der Website Trading Kapital , Betreiber von trading-kapital.com

, Betreiber von Herka AG Bank , Betreiber von herka-bank-ag.com

, Betreiber von Finanzwelle , Betreiber der Website finanzwelle.io

, Betreiber der Website Aurum-Fix , Betreiber der Website aurum-fix-corp.com

, Betreiber der Website AZA Bank , Betreiber von aza-bank.com

, Betreiber von SkilFin , Betreiber von skillfin.net

, Betreiber von Kassecap , Betreiber der Website kassecap.com

, Betreiber der Website Betreiber der Website investitions-quorum.com (zuvor: investitionsquorum.com)

(zuvor: investitionsquorum.com) Quantfinity , Betreiber von quantfinity.ai

, Betreiber von Schmitz Online Services , Betreiber von schmitzonlineservices.com

, Betreiber von Universum Kredit , Betreiber der Website universumkredit.com

, Betreiber der Website InCoreTrade , Betreiber der Website incoretrade.online (zuvor: incore-fund.fund, incore-fund.com, incore-private.com)

, Betreiber der Website (zuvor: incore-fund.fund, incore-fund.com, incore-private.com) Lendix Finanx , Betreiber der Website lendix-finanx.com

, Betreiber der Website Betreiber von summerhill.co

FastTrx , Betreiber von fasttrx.uk

, Betreiber von DepotUnion Ltd. , Betreiber der Website depotunion.com

, Betreiber der Website Fbswealth , Betreiber der Website fbswealth.io

, Betreiber der Website Trade Markets , Betreiber der Website trade-markets.co.za

, Betreiber der Website Onesana GmbH , Betreiber von kapitalcheck.de

, Betreiber von ConsorsGlobal , Betreiber von consorsglobalfx.com

, Betreiber von Betreiber von fivest.online (zuvor: fivest.org, fivest.info und fivest.pro)

Betreiber der Website pionex.com

Heylen AG , Betreiber von heylenag.com

, Betreiber von Betreiber von aroma-finanz.com , Kontaktaufnahme über die E-Mail-Adressen [email protected] und [email protected]

, Kontaktaufnahme über die E-Mail-Adressen und Stcwelt / TradeHub , Betreiber von stcwelt.com

, Betreiber von Betreiber von ki-trade24.de

Betreiber von cryptex-vip.com

Nebulain , Betreiber der Webseite nebulain.com

, Betreiber der Webseite Gain Capital UK Limited , Betreiber von alpionki.com

, Betreiber von Quantum AI, Betreiber von yiy.matrosik1.click und der Trading-Software Open AI

Betreiber von und der Trading-Software Betreiber der Website asdaalraha.com , die zur automatisierten Trading-Software Immediate Edge führt

, die zur automatisierten Trading-Software führt LoanHolding L.T.D., Betreiber der Website loanholdingltd.com

Dubiose Aktienanalysen

Aktienanalysen verbreitet Equity Research PTE Ltd. mit angeblichem Sitz in Singapur über Websites sowie E-Mails. Der Betreiber der Portale alleaktien.de und alleaktien.com behauptet dabei fälschlicherweise, „AlleAktien“ sei bei der Bafin als Ersteller von Finanzanalysen registriert. Die Finanzaufseher stellen klar, dass ihnen keine Tätigkeitsanzeige des Unternehmens vorliegt. Zudem sei Equity Research PTE Ltd. postalisch nicht erreichbar. Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sieht vor, dass die Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen vorab bei der Bafin anzuzeigen ist.

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten. Im Juli traf es wieder zahlreiche Unternehmen.

So warnt die Finanzaufsicht Bafin vor gefälschten Token mit der Bezeichnung „EURAU“. Das Angebot stamme nicht – wie angegeben – von der zugelassenen AllUnity GmbH beziehungsweise von der Deutsche Bank AG. Es handele sich vielmehr um einen Identitätsmissbrauch. Die auf einschlägigen Online-Plattformen angebotenen Token seien keine E-Geld-Token nach der europäischen Micar-Verordnung. Ebenso fehlt die Zulassung der Bafin.

Auch die Allianz war jüngst von Identitätsmissbrauch betroffen. Unbekannte bieten über die Website allianz-invest.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Zudem werden Verbrauchern über die E-Mail-Adresse [email protected] vermeintliche Angebote der Allianz unterbreitet. Die Allianz SE stehe in keinem Zusammenhang mit allianz-invest.com und den dort angebotenen Dienstleistungen, stellt die Bafin klar.

Ein weiterer Fall: Über E-Mails mit der Adressangabe @sparda-fingroup.com werden Verbraucher aufgefordert, zum Zwecke der Rückerstattung von Anlegergeldern von einem temporären Treuhandkonto der Sparda-Bank Hamburg eG ihre Ausweisdaten offen zu legen. Das Angebot stammt jedoch nicht von der Sparda-Bank Hamburg.

Die Bafin warnt zudem vor betrügerischen Briefen, die unter missbräuchlicher Verwendung des Briefkopfs der Bank of Scotland, einer Geschäftsbezeichnung der Lloyds Bank GmbH, versendet werden. Das Angebot darin klingt skurril: So wird Privatpersonen den Angaben zufolge die Auszahlung von Krediten bei der Bank of Scotland in Aussicht gestellt. Zugleich wird angeboten, dass eine angeblich in Hannover ansässige „Premium Kunstvermittlung“ die Rückzahlung der Kredite übernehme, wenn die Kreditnehmer an einem ihrer Bibliotheksverkäufe teilnehmen.

Mit Angeboten der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse beziehungsweise der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH werben fälschlicherweise die Betreiber des Handelssystems „Bit App“. Verbraucher werden per E-Mail kontaktiert, um ihnen – ohne Erlaubnis – Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptogeschäfte anzubieten.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:

Betreiber von kapitalmagazin.de (zu Lasten der Ucapital Asset Management LLP)

(zu Lasten der Ucapital Asset Management LLP) Betreiber von kpi-ltd.co (zu Lasten der Kinetic Private Investment Limited)

(zu Lasten der Kinetic Private Investment Limited) Betreiber der Webseite festgeld360.de (zu Lasten der Management GmbH)

(zu Lasten der Management GmbH) Betreiber von myfundrock.de (zu Lasten der FundRock Distribution DE Branch mit Sitz in München)

(zu Lasten der FundRock Distribution DE Branch mit Sitz in München) Betreiber von www.finanzweggmbh.com (zu Lasten der Finanzweg GmbH – Ganzheitliche Finanzberatung mit Sitz in Chemnitz)

(zu Lasten der Finanzweg GmbH – Ganzheitliche Finanzberatung mit Sitz in Chemnitz) Betreiber von linuscapitalmanagement.com (zu Lasten der Linus Capital Management GmbH mit Sitz in Berlin)

Verstoß gegen die Prospektpflicht

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet.

Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:

Die Neutrino Energy Property GmbH & Co. KG bietet in Deutschland Wertpapiere in Form von NET8-Sicherheits-Token / NET8 Security Token / Sicherheits Token / Security Token / Neutrino Security Token (NTRS) / NTRS-Token über einen sogenannten Zugangs- oder Access-Token an – ein Prospekt liegt jedoch nicht vor. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht seien nicht ersichtlich, heißt es von der Bafin.

Gleich sechs Firmen stehen unter Verdacht, Partizipationsscheine der Amagvik Int. AG ohne den erforderlichen Prospekt angeboten zu haben. Dazu zählen Gallus Immobilien Konzepte GmbH, Gallus Immobilien 2 GmbH & Co. KG, Gallus Immobilien 3 GmbH & Co. KG, Gallus Immobilien 4 GmbH & Co. KG, Gallus Immobilien 5 GmbH & Co. KG sowie das Unternehmen Amagvik Int. AG selbst.