Juli-Zahlen von Lipper Die 10 Fonds-Sektoren mit den größten Mittelzuflüssen

Auch im Juli 2014 konnte die europäische Fondsindustrie Nettomittelzuflüsse verzeichnen und setzte so ihren Wachstumskurs fort. Die Gesamtmittelzuflüsse beliefen sich im Juli auf 52,5 Milliarden Euro.Im Bereich der langfristig orientierten Investmentfonds verzeichneten die sogenannten Asset Allocation Produkte (+6,6 Milliarden Euro) gefolgt von Fonds mit Anlageschwerpunkt in auf Euro lautenden Anleihen (+4,1 Milliarden Euro), ausgewogenen Mischfonds (+3,1 Milliarden Euro), Aktienfonds Pazifik ex Japan (+3,0 Milliarden Euro), sowie international anlegenden Rentenfonds (+2,9 Milliarden Euro), erneut die höchsten Mittelzuflüsse.Auf der anderen Seite des Skala verzeichneten Rentenfonds, die in hochverzinsliche US-Dollar Unternehmensanleihen (-5,0 Milliarden Euro), Garantiefonds (-1,0 Milliarden Euro), Aktienfonds Europa (-0,9 Milliarden Euro), sowie Rentenfonds die weltweit in hochverzinsliche Anleihen investieren (-0,8 Milliarden Euro) und Wandelanleihenfonds (-0,7 Milliarden Euro) die höchsten Mittelabflüsse.