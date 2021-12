Juli-Zahlen von Lipper So viel haben Aktien-, Renten- und Mischfonds eingesammelt

Auch im Juli 2014 konnte die europäische Fondsindustrie Nettomittelzuflüsse verzeichnen und setzte so ihren Wachstumskurs fort. Die Gesamtmittelzuflüsse beliefen sich im Juli auf 52,5 Milliarden Euro, wobei rund 41 Milliarden Euro auf langfristig orientierte Investmentfonds und rund 11 Milliarden Euro auf Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte entfielen.Wie schon in den letzten Monaten waren Rentenfonds mit Mittelzuflüssen in Höhe von 18,6 Milliarden Euro die beliebteste Anlagekategorie, gefolgt von Mischfonds (+13,0 Milliarden Euro) und Aktienfonds (+11,8 Milliarden Euro), sowie Rohstofffonds (+ 0,1 Milliarden Euro).Die sogenannten Alternative Ucits, Fonds mit hedgefondsähnlichen Strategien, verzeichneten ebenso Mittelabflüsse (-0,4 Milliarden Euro), wie Immobilien-/Immobilienaktienfonds (-0,5 Milliarden Euro) und Produkte aus der Kategorie “Andere” (-1,1 Milliarden Euro).Entgegen dem Gesamtjahrestrend, konnten Geldmarktfonds im Juli 2014 deutliche Mittelzuflüsse (+10,8 Milliarden Euro) verzeichnen, während die europäischen Investoren bei geldmarktnahen Produkten (+0,2 Milliarden Euro) eher zögerlich zugriffen.Eine genauere Analyse der Mittelbewegungen bei Geldmarktfonds zeigt, dass diese Produktkategorie insbesondere von professionellen Investoren aktiv genutzt wird und die Mittelfüsse in diesem Bereich aus diesem Grund hohen Schwankungen ausgesetzt sind.So verzeichneten beispielsweise Geldmarktfonds Euro (+14,5 Milliarden Euro) im Juli 2014 die höchsten Mittelzuflüsse aller in der Analyse berücksichtigen Anlageklassen, während diese Kategorie im Juni noch Mittelabflüsse in Höhe von 7,4 Milliarden Euro verzeichnete.