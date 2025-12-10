Itzehoer-Tochter Admiral Direkt mit neuer Spitze
Thomas Vogel scheidet aus der Unternehmensführung der Admiral Direkt aus. Vogel war 18 Jahre bei der Direktvertriebsmarke der Itzehoer Versicherungen aktiv, davon rund zwölf Jahre als Geschäftsführer. Seine Nachfolger werden Julia Heine und Andreas Strick.
Heine verantwortet Betrieb und Prozesse
Julia Heine (37) übernahm bereits im Dezember 2025 die Verantwortung für den Bereich Betrieb und Prozesse. Sie ist seit 2013 bei Admiral Direkt tätig und wurde im November 2024 Leiterin Kundenservice. Zuvor war sie von Juli 2017 bis November 2024 Teamleiterin Kundenservice.
Vor ihrer Zeit bei Admiral Direkt arbeitete Heine als Kundenberaterin im angestellten Außendienst, unter anderem bei der Provinzial Rheinland Versicherung (Juni 2012 bis August 2013) und der Allianz Beratungs- und Vertriebs AG (Januar bis Mai 2012).
Strick kommt von Friday
Andreas Strick (44) wird zum 1. April 2026 Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb und Marketing. Seit Juli 2021 ist er bei Friday Versicherung als operativer Direktor für Kundenservice, Betrieb, Schaden sowie Prozessorganisation des deutschen Geschäfts zuständig.
Zuvor war der Betriebswirt und Versicherungskaufmann knapp 14 Jahre bei der Zurich Gruppe Deutschland tätig. Von November 2014 bis Juni 2021 war er dort Abteilungsleiter Motor Privatkunden General Insurance Versicherungstechnik. Davor arbeitete er bei der Zurich unter anderem als PPM Business Partner Underwriting und als Underwriting Controlling Analyst.