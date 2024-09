Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel die deutsche Wirtschaft fest im Griff hat, steht auch die Finanzbranche vor großen Herausforderungen. Wie gelingt es, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen – und diese vor allem zu halten? Julia Lischka, Personalmanagerin bei Hansainvest in Hamburg, gibt im Podcast „The Portfolio People“ Einblicke in die Strategien eines Finanzdienstleisters.

Hansainvest ist eine führende deutsche Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg. Das 1969 gegründete Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in der Fondsadministration für alle relevanten Assetklassen an, darunter liquide Anlagen und illiquide Anlagen wie Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur. Als Teil der Signal-Iduna-Gruppe verwaltet Hansainvest über 500 Publikums- und Spezialfonds mit einem Gesamtvermögen von mehr als 60 Milliarden Euro.

Die Herausforderung: Fachkräftemangel in der Finanzbranche

Die Finanzbranche kämpft mit einem angestaubten Image und der Konkurrenz aus anderen Wirtschaftszweigen. „Da wir uns in einer sehr rasanten Arbeitswelt bewegen - das Tempo ist unglaublich hoch, viel höher, als es die Generationen vorher hatten - braucht man eine Bereitschaft, sich immer mehr zu verändern“, erklärt Lischka die Anforderungen an moderne Arbeitnehmer.

Auf die Frage nach beliebten Goodies neben dem obligatorischen Obstkorb stellt Lischka klar: „Ich kann den Hate gegen Obstkörbe überhaupt nicht verstehen.“ Dennoch betont sie, dass Goodies nicht alles seien: „Wenn man nur in ein Unternehmen geht für bestimmte Goodies, dann wird man da nicht lange bleiben.“ Stattdessen komme es auf wesentlichere Faktoren an: „Für mich ist das Wichtigste: Ich stehe morgens auf und ich habe Lust, zur Arbeit zu gehen.“

Personalentwicklung als Schlüssel zum Erfolg

Ein besonderer Fokus liege bei Hansainvest auf der Personalentwicklung. Lischka erklärt stolz, dass ihr Bereich – bestehend aus einem mehrköpfigen Team – von der Unternehmensführung stark unterstützt werde: „Unsere Geschäftsführung und unser Top-Management und die Abteilungsleitung stehen in voller Gänze dahinter." In dieser Hinsicht sei Hansainvest einigen anderen Unternehmen voraus, meint sie.

Auch das Thema New Work beschäftigt Hansainvest. Dass alle ins Büro zurückgehen wie bei Amazon hält sie für ebenso schwierig wie eine Remote-Only-Arbeitskultur in Zeiten der Pandemie. „Wir haben für uns den Mittelweg gefunden“, berichtet Lischka. Das Unternehmen setzt auf flexible Homeoffice-Regelungen, behält aber den persönlichen Kontakt im Blick: „Viele Teams haben zum Beispiel einen Teamtag.“

Hier gibt es den Podcast auf Spotify Apple Pocasts

Unternehmenskultur als Magnet für Talente

Besonders stolz ist Lischka auf die Unternehmenskultur bei Hansainvest: „Ich bin unglaublich gerne im Büro, weil ich diese Arbeitsatmosphäre liebe. [...] Alle Leute haben schon an meinem ersten Tag freundlich gegrüßt, obwohl sie mich noch nie gesehen haben. Unser Empfang ist sowieso der allerbeste. Da wurde ich gleich mit Keksen und Kaffee überschüttet.“

Diese Herzlichkeit steht im Kontrast zum oft kühlen Image der Finanzbranche. Stocksteif im Anzug, so sei die Branche ihrer Meinung nach nicht. Das müsse man in der Außenkommunikation stärker darstellen.

Auf die Frage, was sie in der Finanzwelt ändern würde, hat Lischka eine klare Vision: „Ich würde den Leuten sagen: 'Gebt uns eine Chance.' [...] Lasst mal die ganzen Vorurteile beiseite und schaut euch einfach an, wie auch so was langweilig klingendes wie eine Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft euch überzeugen kann, dass da coole Leute arbeiten, dass die coole Themen haben und auch mit einem modernen Mindset unterwegs sind.“

Das Gespräch mit Julia Lischka zeigt, dass in der oft als konservativ wahrgenommenen Finanzbranche ein Umdenken stattfindet. Das zeigt sich etwa durch den Fokus auf Personalentwicklung, flexible Arbeitsmodelle und offene Unternehmenskulturen.

In einer Welt, in der der Kampf um qualifizierte Fachkräfte immer härter wird, könnte dieser menschenzentrierte Ansatz der Schlüssel zum Erfolg sein – nicht nur für Hansainvest, sondern für die gesamte Finanzbranche.