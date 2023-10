Julia Scheufler von Janus Henderson Investors „Zwei europäische Unternehmen finden wir derzeit spannend“

Die Zinswende setzte allen Bereichen zu: Anleihen, Aktien, Immobilien. Vor allem aber kamen Aktien von Small und Mid Caps unter die Räder. Und während einige Sektoren – etwa die globalen Tech-Werte – in den vergangenen Monaten wieder angezogen haben, dümpeln viele europäische Nebenwerte weiter vor sich hin. Eine verpasste Gelegenheit, meint Julia Scheufler, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors. „Die Bewertungen sind auf einem so niedrigen Niveau, das wir seit der globalen Finanzkrise nicht mehr gesehen haben“, erklärt sie im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Sie sieht derzeit einen fünfprozentigen Discount bei europäischen Nebenwerten im Vergleich zu den großen Unternehmen. Über ihren Investment-Stil sagt sie: „Wir suchen und investieren am liebsten in Firmen, die der Markt ignoriert und deshalb auch unterbewertet sind. Dort steckt das größte Potenzial.“ Dass sich viele Investoren ausschließlich an Blue Chips klammern, sei mit einem Blick auf die historischen...

Dass sich viele Investoren ausschließlich an Blue Chips klammern, sei mit einem Blick auf die historischen Daten nicht nachvollziehbar. Schließlich hätten europäische Nebenwerte seit 1990 in drei von vier Jahren ihren operativen Gewinn schneller steigern können als europäische Hauptwerte. Wie Scheuflers Team gute Unternehmen findet und welche zwei sie derzeit empfiehlt, verrät sie im Gespräch.

DAS INVESTMENT: Frau Scheufler, beginnen wir mit der guten Nachricht: Nebenwerte hatten in den zurückliegenden 20 Jahren eine überdurchschnittliche Performance. Die schlechte: Die vergangenen 2 Jahre gehörten nicht dazu. Ist jetzt also wieder ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Julia Scheufler: Davon gehen wir aus. Die Bewertungen sind auf einem so niedrigen Niveau, das wir seit der globalen Finanzkrise nicht mehr gesehen haben. Wir haben derzeit bei europäischen Nebenwerten im Vergleich zu Hauptwerten einen fünfprozentigen Discount.

Bewertungstechnisch ist das also ein interessanter Zeitpunkt.



Scheufler: Ja, vor allem, weil die Rezessionsängste unserer Meinung nach schon in den Preisen enthalten sind. Hinzu kommt: Nebenwerte korrelieren stark mit den Einkaufsmanagerindizes, und auch die sind sehr nahe einem Tiefpunkt.

Schon zu Beginn des Jahres war die Rede vom Comeback der Nebenwerte. Viel ist seitdem nicht passiert. Warum lässt die Erholung so lange auf sich warten?



Scheufler: Nach der überhitzten Corona-Zeit kam es in Folge des russischen Einmarschs in der Ukraine und der gestiegenen Inflation zu einer heftigen Korrektur an den Märkten. In einem solchen Moment vor einer möglichen Rezession stehen Nebenwerte naturgemäß nicht weit oben auf der Einkaufsliste von Investoren. Wir glauben aber, dass die heutige Situation eine andere ist.

Was stimmt Sie so optimistisch?



Scheufler: Wir sind näher an einer Lockerung der restriktiven Zinspolitik als an einer weiteren Zuspitzung. Und das wirkt sich natürlich positiv auf das Geschäftsklima aus, was wiederum die Weltwirtschaft ankurbelt – und damit auch Nebenwerte.

Sie glauben also nicht, dass eine globale Rezession bevorsteht?



Scheufler: Wir gehen eher von einem Soft Landing aus. Und wir glauben, dass die Bewertungen diese Rezessionsängste bereits eingepreist haben. Diese Ängste gibt es ja nicht erst seit wenigen Tagen. Viele Firmenvorstände bereiten sich schon seit einem Jahr auf die etwaige Rezession vor. Das macht sie zur meistdiskutierten Rezession, die noch immer nicht eingetreten ist.



Nun ist Nebenwert nicht gleich Nebenwert. Wie sieht das Marktumfeld innerhalb von Europa aus? Gibt es Segmente, die schwieriger aufgestellt sind als andere?



Scheufler: Selbstverständlich gibt es Unterschiede. Wir haben beispielsweise den schwedischen Markt reduziert, weil dort viele Bewertungen einfach zu heiß gelaufen sind. Das heißt nicht, dass man in Schweden keine interessanten Opportunitäten findet.

Julia Scheufler (links) von Janus Henderson im Gespräch mit Christoph Fröhlich © DAS INVESTMENT

Wie gehen Sie vor, wenn Sie auf der Suche nach neuen Unternehmen sind?



Scheufler: Wir sind Bottom-up-Stockpicker und versuchen uns nicht von Themen treiben zu lassen. Deshalb setzen wir auf eine Kombination verschiedener Ansätze. Am wichtigsten ist es jedoch, die Unternehmen immer wieder persönlich zu treffen. Denn wir müssen die verschiedenen Lebenszyklen einer Firma verstehen. Am Anfang steht das frühzyklisch starke Wachstum, dann gibt es hochwertiges Wachstum, reife Firmen und schließlich auch Turnarounds.

Sie suchen nach Firmen, die bereits optimal laufen?



Scheufler: Nein, nicht unbedingt. Wir glauben, eine Firma erzielt höhere Returns, wenn sie Verbesserungspotenziale hat. Wir halten deshalb Ausschau nach Inflektionspunkten, bei denen die Renditen spürbar anziehen werden. Wichtig ist aber auch, ob dieses Potenzial vom Markt bereit erkannt wird. Denn wenn die Bewertungen schon hoch sind, ist es nicht mehr das richtige Investment für uns.

Wir haben in Europa einen Krieg vor der Haustür. Der Konflikt zwischen China und den USA schwelt. Im Nahen Osten spitzt sich die Lage wieder zu. Und viele Länder ächzen nach wie vor unter der hohen Inflation. Ist das nicht ein schweres Umfeld für Small Caps?



Scheufler: Im Grunde war es nie einfach. Man hat die Probleme der Welt durch den 24/7-Newsflow jetzt nur ständig vor Augen. Aber das bedeutet nicht, dass man keine guten Renditen erzielen kann. Es gibt trotz aller Herausforderungen lohnenswerte Opportunitäten. Man muss sie nur finden.

Welche Unternehmen haben Sie denn zuletzt aus Investmentsicht begeistert?



Scheufler: Zwei europäische Unternehmen finden wir derzeit spannend. Das ist zum einen Nexans, eine französische Firma, die dafür sorgt, Windparks mit dem Stromnetz an Land zu verbinden. Als wir das Unternehmen das erste Mal gesehen haben, erzielte es Kapitalrenditen unter den Kapitalkosten. Dann kam es zu einer Veränderung im Management. Das war der Inflektionspunkt, auf den wir gewartet haben. Nun ist Nexans für uns ein klassischer Turnaround-Kandidat.

Was ist das zweite Unternehmen?



Scheufler: KSB, ein Pumpen - und Ventil-Hersteller für den Flüssigkeitstransport. Das Unternehmen hat in den vergangenen 12 Monaten wirklich sehr stark performt. Die Marktkapitalisierung liegt bei einer Milliarde Euro, KSB ist also in einem kleinen Markt unterwegs. In dieser Nische sind sie aber der Anbieter mit der höchsten Qualität. Nun, wo Kernkraftenergie wieder ein Revival in vielen Ländern erlebt, setzen viele Energieunternehmen auf die besten Anbieter. Schließlich darf man sich in diesem Bereich keine Fehler leisten. Unserer Meinung nach ist KSB ein Profiteur dieser Entwicklung.

Das waren jetzt zwei Turnaround-Storys. Mangelt es derzeit an neuen Unternehmen an der Börse?



Scheufler: Im Moment ist in dieser Hinsicht eher wenig los. 2021 war das letzte starke IPO-Jahr.

Und davon haben sich viele nicht als gutes Investment hervorgetan.



Scheufler: Bei vielen Unternehmen waren die Bewertungen zu hoch. Hier kommt dann wieder unsere Bewertungsdisziplin ins Spiel.

Wie sehen Sie derzeit Deutschland als Unternehmensstandort?



Scheufler: Wir sind übergewichtet im Vergleich zur Benchmark, aber weniger übergewichtet, als wir es normalerweise sind. Aber daraus kann ich kein allgemeines Statement über Deutschland ableiten. Wir sind wirklich getrieben von Bottom-up-Analysen die wir finden oder eben nicht.

Wie werden sich die Gewinne in diesem Unternehmensspektrum voraussichtlich entwickeln?



Scheufler: Was in der Zukunft passiert, weiß ich natürlich nicht. Die vorausschauende Gewinnerwartung für die Benchmark liegt jedoch bei um die 16 Prozent. Und seit 1990 haben europäische Nebenwerte in drei von vier ihren operativen Gewinn schneller steigern können als europäische Hauptwerte.

Immer wieder heißt es, Nebenwerte sind eine tolle Investmentmöglichkeit. Schließlich würden die Unternehmen weniger gecovert werden, wodurch in diesem Bereich große Renditen lauern. Und doch investiert der Großteil am Ende in die Blue Chips wie LVMH und Microsoft. Wie erklären Sie sich das, wenn Small und Mid Caps doch so eine angeblich tolle Wachstumsstory sind?



Scheufler: Womöglich glauben die meisten, dass es weniger riskant ist, wenn kauft wie alle anderen. Schließlich investiert man in die großen Marken, die alle kennen. Wir versuchen solche Crowded Trades zu vermeiden und nicht mit der breiten Masse zu schwimmen. Deshalb sind wir auch mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung investiert als unsere Peergroup. Wir suchen und investieren am liebsten in Firmen, die der Markt ignoriert und deshalb auch unterbewertet sind. Dort steckt das größte Potenzial.

Über die Interviewte:

Julia Scheufler ist seit 2022 im Portfoliomanagement für europäische Aktien bei Janus Henderson Investors tätig. Zuvor arbeitete sie dort 2018 als Analystin. Vor ihrem Wechsel zu Janus Henderson arbeitete Julia Scheufler seit 2016 bei Berenberg, nachdem sie zuvor als Investmentanalystin bei einem Multi-Asset-Fondsmanager beschäftigt war.