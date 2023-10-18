Julia Scheufler von Janus Henderson Investors „Zwei europäische Unternehmen finden wir derzeit spannend“

Die Zinswende setzte allen Bereichen zu: Anleihen, Aktien, Immobilien. Vor allem aber kamen Aktien von Small und Mid Caps unter die Räder. Und während einige Sektoren – etwa die globalen Tech-Werte – in den vergangenen Monaten wieder angezogen haben, dümpeln viele europäische Nebenwerte weiter vor sich hin. Eine verpasste Gelegenheit, meint Julia Scheufler, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors. 