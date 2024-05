Nach turbulenten Jahren stehen europäische Small Caps vor einer möglichen Trendwende. Julia Scheufler, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson, gibt Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und ihren Investmentansatz.

Europäische Small und Mid Caps hatten es in den letzten Jahren nicht leicht. Hohe Inflation und steigende Zinsen führten zu einem Einbruch des verwalteten Vermögens in diesem Segment. Viele Investoren flüchteten in Blue Chips. Eine befürchtete Rezession blieb jedoch bislang aus - steht der Nebenwerte-Sektor damit vor einer Trendwende?

Damit rechnet jedenfalls Julia Scheufler, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors. Sie erwartet eine Aufholjagd bei europäischen Nebenwerten und rechnet mit einer Rückkehr zu traditionellem Momentum und einer besseren Entwicklung zyklischer Value-Aktien.

Bewertung europäischer Small Caps birgt Chancen

Doch welche Unternehmen bieten Chancen, welche dürften sich nur schwer erholen? Im Video-Interview erklärt Scheufler ihren differenzierten Investmentansatz im Small-Cap-Bereich. Dieser berücksichtigt Unternehmen in unterschiedlichen Lebensphasen - von stark wachsenden "früh-zyklischen" Firmen bis hin zu etablierten Unternehmen und Turnaround-Kandidaten. Entscheidend seien eine ausgewogene Mischung und Bewertungsdisziplin.

Im historischen Vergleich sind europäische Nebenwerte laut Scheufler mit einem Discount von 38 Prozent gegenüber Large Caps sehr günstig bewertet. Daraus ergeben sich selektiv attraktive Investitionsmöglichkeiten mit Aufholpotenzial, auch bei strukturellen Wachstumstrends.