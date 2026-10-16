Der Loys Innovation Leaders (ISIN: DE000A412SP7) investiert vor allem in westliche Industrieländer, allen voran in Unternehmen aus den USA mit rund 46 Prozent. Doch auch europäische Länder wie Deutschland mit rund 13 Prozent, Japan mit 7 Prozent, Schweden mit 6 Prozent und Italien mit 2 Prozent sind vertreten. Fondsmanager Julian Kauffeldt spricht mit DAS INVESTMENT über seine Innovationsstrategie.

DAS INVESTMENT: Europäische Länder werden im Zusammenhang mit Innovation nicht so oft genannt wie die USA. Wie kommt das?



Julian Kauffeldt: Bei Innovation denken viele zuerst an die großen US-amerikanischen Techwerte wie Nvidia oder Tesla. Mir ist aber wichtig, dass sich Innovation auch tatsächlich in echte Erträgen übersetzt. Und da steht Europa gar nicht schlecht da. Wir haben hier viele Unternehmen, die sich in kleinen Nischen sehr gut positioniert haben und von Europa aus einen globalen Markt bedienen.



Gerade in Skandinavien gibt es einige dieser Hidden Champions. Ein Beispiel ist Sectra: Das schwedische Unternehmen entwickelt Software für Bildmanagementsysteme in Kliniken – sehr spezifisch, sehr nischig, aber hervorragend positioniert. Wer sich als Klinik einmal für so eine Software entschieden hat, wechselt nicht einfach von heute auf morgen: Die Datensätze sind gewachsen, das Personal ist geschult.



Hinzu kommt, dass selbst ein Wettbewerber, der den Code nachbauen könnte, alle Zertifizierungsschritte durchlaufen müsste – und das dauert im medizinischen Bereich sehr lange. Das schafft für ein Unternehmen wie Sectra einen echten Burggraben. Diese Charakteristik sehen wir in Europa in vielen Bereichen, vor allem im deutschsprachigen Raum und in Nordeuropa. Dort stimmt das Innovationsklima und neue Ideen werden zielorientiert umgesetzt.

“ Humanoide Roboter wirken spannend, aber die eigentliche Wertschöpfung entsteht bei den Robotern, die im Krankenhaus Medikamente sortieren.

Unter Ihren Top-Ten-Holdings ist Alarm.com, eine im Jahr 2000 in Virginia gegründete Smart-Home-Software-Gesellschaft. Was überzeugt Sie?



Kauffeldt: Entscheidend ist, dass Alarm.com Software für Alarmsysteme mit der passenden Hardware verbindet. Zu Jahresbeginn gab es einen großen Ausverkauf im Softwarebereich, weil kurzzeitig die Sorge aufkam, Softwareunternehmen könnten zu den Verlierern der KI-Entwicklung gehören.



Das hat sich inzwischen wieder gedreht. Um solche Ängste einzuordnen, lohnt sich der Blick auf Unternehmen, die nicht rein von Software leben, sondern Software mit Hardware verbinden. Software lässt sich mittlerweile leichter und schneller entwickeln – Hardware bleibt dagegen komplex.



Das schützt ein Unternehmen wie Alarm.com vor Nachahmern und schafft in der Kombination einen Burggraben. Dazu kommt der globale Trend, dass Menschen stärker auf Sicherheit achten: Sie wollen ihr Haus absichern, aber auch aus der Ferne per Software sehen können, ob alles in Ordnung ist. Genau da ist Alarm.com sehr gut positioniert.

Welche Unternehmen gewichten Sie ganz oben?



Kauffeldt: Aktuell liegen mehrere Positionen weit vorne. Spannend ist zum Beispiel Dynatrace, das IT-Monitoring-Lösungen anbietet – etwa für Rechenzentren und große IT-Abteilungen. Mit dieser Software lässt sich frühzeitig erkennen, wenn Störungen auftreten, sodass Unternehmen rechtzeitig eingreifen können.

Loys Innovation wurde vor einem Jahr als Tochtergesellschaft gegründet. Warum wird der Fonds nicht unter dem Dach des Mutterunternehmens geführt?



Kauffeldt: Die eigenständige Aufstellung von Loys Innovation hilft uns dabei, einen Innovation Hub aufzubauen. Aus dem heraus betreiben wir sowohl den Loys Innovation Leaders als auch den Alpora Innovation Europa Fonds. Letzteren Fonds gründete ich im Jahr 2014 mit.

Wie zukunftsträchtig sind humanoide Roboter aus Ihrer Sicht?



Humanoide Roboter wirken spannend, aber die eigentliche Wertschöpfung entsteht eher bei den unspektakulären Robotern – etwa jenen, die im Krankenhaus Medikamente sortieren oder in der Industrie Automatisierungsaufgaben übernehmen.

Vergleicht man die Wertentwicklung des Loys Innovation Leaders seit Jahresbeginn mit dem MSCI World, fällt ein Unterschied auf – etwa 8 zu 19 Prozent. Für welchen Anlagehorizont ist der Fonds ausgelegt, und wie lässt sich der Unterschied erklären?



Kauffeldt: Wir gehen von einem Anlagehorizont von fünf bis sieben Jahren aus. Zum Loys Innovation Leaders muss man sagen: Das ist ein breit aufgestellter, eher defensiver Innovationsfonds. Wir setzen auf sektorübergreifende Innovation – also nicht nur Technologie, sondern auch Gesundheitswesen, Industrie sowie in kleinerem Umfang Energie und Konsumgüter.



Deshalb ist der Fonds auch als Mischfonds klassifiziert: Wir können sehr selektiv Wandelanleihen beimischen, vor allem dort, wo radikale Innovationen im Vordergrund stehen und wir uns über die künftige Entwicklung unsicher sind.

LOYS Innovation Leaders P Sektor: Mischfonds dynamisch Welt

Mischfonds dynamisch Welt Auflegung: 12.05.2025

12.05.2025 Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services

Hauck & Aufhäuser Fund Services TER: 2,54%

2,54% Volumen in Mio. EUR: 7

7 Währung: EUR

Haben Sie Beispiele dafür?



Um das Risiko zu reduzieren, wählen wir dann, wenn verfügbar, statt der Aktie die Wandelanleihe. Das haben wir im vergangenen Oktober etwa bei Akamai Technologies und Progress Software gemacht. Akamai Technologies betreibt eine weltweit verteilte Cloud- und Edge-Infrastruktur, über die Unternehmen digitale Inhalte und Anwendungen näher an den Endnutzern bereitstellen sowie vor Cyberangriffen schützen können. Dadurch lassen sich insbesondere Latenzzeiten reduzieren und die Leistungsfähigkeit und Sicherheit digitaler Dienste verbessern.



Das spielt keine Rolle, wenn wir uns eine Whatsapp-Nachricht schreiben, aber sehr wohl, wenn ich aus der Ferne eine Maschine steuere, etwa einen Operationsroboter. Wir fanden das spannend, waren uns aber unsicher, ob der Markt das honoriert – deshalb die Wandelanleihe.



Ähnlich bei Progress Software, das Entwicklerwerkzeuge anbietet: Die Akamai-Aktie ist bis zum Frühjahr deutlich gestiegen, mit der Wandelanleihe haben wir dort knapp 50 Prozent Rendite erzielt. Progress Software wurde dagegen vom allgemeinen Software-Ausverkauf zu Jahresbeginn erfasst und hat als Aktie mehr als 30 Prozent verloren – mit der Wandelanleihe haben wir dagegen weniger als 1 Prozent verloren. Das zeigt, warum wir Wandelanleihen beimischen: um das Risiko-Rendite-Profil für Anleger im Bereich Innovation zu optimieren.

Wie unterscheidet sich Ihr Fonds von gängigen Tech-Indizes?



Der Goldman-Sachs-Index für unprofitable Technologieunternehmen (GSXUNPTC) zeigte ab 2014 eine Seitwärtsbewegung. Dann kam in Corona ein raketenhafter Anstieg – als plötzlich alle im Homeoffice auf Technik wie Teams oder Zoom setzten –, gefolgt von einem ebenso starken Absturz.



Seit etwa einem bis anderthalb Jahren geht es wieder nach oben, diesmal getrieben von Themen wie Künstlicher Intelligenz und Halbleitern. Genau diese Entwicklung wollen wir für unsere Anleger nicht: diese hohe Schwankungsbreite, das Aufspringen auf Hypes und den Absturz, wenn der Hype vorbei ist.



Wir setzen nicht nur auf profitable Technologie, sondern sehen auch im Gesundheitswesen viele Chancen. Zudem sind wir etwas defensiver aufgestellt als reine Innovationsprodukte – mit dem Anspruch, eine deutlich stetigere Wertentwicklung zu erzielen.