Die Hallesche Krankenversicherung bekommt einen neuen Vertriebsleiter: Julian Zienicke übernimmt spätestens zum 1. Oktober 2026 die Leitung des Zentralbereichs Vertrieb. Er folgt auf Lars Hertwig, der die Funktion seit April 2025 kommissarisch zusätzlich zu seiner Rolle als Bereichsleiter Key-Account ausgeübt hatte.

Vor Hertwig hatte Alexandra Markovic-Sobau die Vertriebsleitung der Hallesche inne. Sie verließ das Unternehmen im Sommer vergangenen Jahres, um als neue Vertriebsvorständin zur Signal Iduna zu wechseln.

Seit 2020 bei der Hallesche

Der 54-jährige Zienicke ist seit Januar 2020 bei der Hallesche tätig – als Leiter der Düsseldorfer Servicedirektion, wo er mit 120 Mitarbeitenden einen wesentlichen Teil des Leistungsmanagements verantwortet. Zuvor war er 17 Jahre für die Allianz aktiv: Er durchlief dort Stationen als Kundenberater und Lebensversicherungsspezialist, als Vertreterbereichsleiter und Geschäftsstellenleiter mit rund 500 haupt- und nebenberuflichen Vermittlern. Außerdem war er zwei Jahre als Assistent des CEO der Allianz Lebensversicherung tätig, leitete den Bankenvertrieb und verantwortete ein Nachwuchsprogramm für Vertriebsführungskräfte.

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Lars Hertwig, der den Bereich in der Übergangsphase geführt hatte, konzentriert sich nach der Übergabe wieder vollständig auf seine Aufgabe als Bereichsleiter Key-Account. In dieser Funktion verantwortet er weiterhin die Zusammenarbeit mit zentralen und strategisch wichtigen Vertriebspartnern.