Redaktion 17.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus Tim Haywood: „Der Bullenmarkt bei Anleihen ist noch nicht zu Ende”

In einem aktuellen Marktkommentar warnt GAM-Manager Tim Haywood zwar vor potenziell gefährlichen Blasen an den Anleihemärkten, glaubt aber nicht an ein abruptes Ende der 30-jährigen Aufwärtsbewegung. Deshalb sei besonderes Handeln gefragt.