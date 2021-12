Redaktion 18.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus Tim Haywood: „Darum wette ich jetzt gegen britische Staatsanleihen“

In einem aktuellen Markkommentar erläutert GAM-Manager Tim Haywood, warum er aktuell – mit Short-Positionen auf steigende Renditen in Großbritannien setzt – und in welchem anderen Land er sich dafür auf der Long-Seite positioniert.