Julius Baer Local Emerging Bond Fund

Der Ölpreis kennt weiter nur eine Richtung: Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostet derzeit knapp 117 US-Dollar. Das ist ein erneuter Rekordstand, der die Verbraucher in der westlichen Welt schockt. Für die Förderländer ist dies allerdings eine gute Nachricht. Sie profitieren von den sogenannten Petrodollars - nicht zuletzt, weil sich viele Ölfirmen im Staatsbesitz befinden.Staatsanleihen aus Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und Nigeria befinden sich daher im Portfolio von Paul McNamara vom Londoner Vermögensverwalter Augustus Asset Managers (ehemals Julius Baer Investments). Der Fondsmanager des Local Emerging Bond Fund (WKN: A0J2ZK) der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds investiert ausschließlich in Schwellenländer-Anleihen, die in lokaler Währung notiert sind. Hintergrund: Die Landeswährungen der Erdöl-Exporteure stehen wegen der Preishausse beim schwarzen Gold unter Aufwertungsdruck. Die Kurse der Lokalwährungs-Anleihen steigen bei Aufwertung der Währung, in der sie notiert sind.Auch die Preisentwicklung bei physischem Gold spielt für McNamara eine Rolle: Die Währung des goldreichen Südafrikas hatte er bisher gegenüber seinem Vergleichsindex JP Morgan ELMI+ untergewichtet. Doch wegen der hohen Preise für Edelmetalle wird der Südafrikanische Rand für ihn wieder interessant. „Bei uns steht das Kriterium Währung an erster Stelle“, erklärt der Manager. Sein Fonds verzeichnet Erträge, wenn die Währung aufwertet, die Zinsen sinken oder der Risikoaufschlag der Anleihen geringer wird. Doch McNamara kann nicht alle drei Renditequellen gleichzeitig anzapfen: „Es ist immer noch eher selten, dass die lokale Währung an Wert einbüßt und gleichzeitig die lokalen Zinsmärkte eine Rallye zeigen.“Allerdings versucht der Fondsmanager auch, die verschiedenen Ziele miteinander zu verbinden: Zum Beispiel bei asiatischen Währungen. „Wir erwarten für den chinesischen Renminbi auf Jahressicht eine weitere Aufwertung von rund 12 Prozent“, sagt der Fondsmanager. Doch statt direkt in China zu investieren, setzt er auf den Ringgit. Die Währung Malaysias entwickelte sich in der Vergangenheit sehr ähnlich wie der Renminbi. Doch in dem asiatischen Halbinselstaat ist das Zinsniveau höher und der Markt für Ausländer besser zugänglich als in China. Neben Anleihen kann McNamara auch in Terminkontrakte in die Schwellenländer-Währungen investieren.Lokalwährungsanleihen werden zum dominierenden Marktsegment bei Schwellenländer-Staatsanleihen. 2001 kamen sie erst auf die Hälfte des Gesamtwertes aller Exoten-Bonds in Hartwährungen, deren Volumen sich seitdem kaum veränderte. Lokalwährungs-Anleihen dagegen legten massiv zu und kommen inzwischen auf das Fünffache des Wertes der Hartwährungs-Anleihen. „Der Markt für Schwellenländer-Anleihen in lokaler Währung profitiert von der Weiterentwicklung der lokalen Finanzmärkte“, erklärt McNamara. „Dort treten immer mehr heimische Banken, Versicherungen und Pensionskassen als langfristige Nachfrager auf.“Das größere Währungsrisiko der Anlageklasse für ausländische Anleger wird durch eine höhere Bonität der Emittenten wettgemacht. Knapp die Hälfte von McNamaras Rentenfonds besteht aus Anleihen mit Investment Grade, dem Prädikat für mindestens mittelgute Schuldnerqualität. Dennoch warnt er vor Sorglosigkeit: „Man muss in dieser Anlageklasse mit kurzfristig erhöhten Preisschwankungen leben können.“ Als Ausgleich gibt es eine höhere Rendite: „Insgesamt dürfte die Anlageklasse über die nächsten 3 Jahre Erträge von 8 bis 12 Prozent erzielen“, so der Fondsmanager.„Unser Ziel ist es, den Marktertrag nachhaltig und über Zyklen hinweg substantiell zu schlagen“, erklärt McNamara. Um das zu erreichen, darf er von seinem Vergleichsindex stark abweichen: Rumänische und bulgarische, taiwanesische und koreanische Anleihen zum Beispiel sind derzeit gar nicht im Portfolio. „Seit seiner Auflage hat der Fonds sein Ziel mit durchschnittlich rund 2 bis 3 Prozent Überrendite jährlich erreicht“, so der Fondsmanager.Der Local Emerging Bond war vor acht Jahren der erste Investmentfonds in Kontinentaleuropa, der sich auf die Rentenmarktnische Exotenwährungsbonds beschränkt. Zuvor setzten Schwellenländer-Rentenfonds hierzulande nur auf Anleihen, die in einer Hartwährung notiert sind. Seit seiner Auflage im April 2000 erreichte der Fonds eine Wertentwicklung von 140,9 Prozent. Das sind 25 Prozentpunkte mehr als beim Index und entspricht einer Rendite von 11,6 Prozent pro Jahr.Seit Mai 2006 ist auch eine Euro-Version des Fonds am Markt. Sie liegt im Konkurrenzvergleich der Rating-Agentur Morningstar für Fonds der Kategorie Anleihen Schwellenländer sowohl auf Jahressicht (plus 16,5 Prozent) als auch im laufenden Jahr (plus 6,4 Prozent) auf Platz Eins.Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 3 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 1,4 Prozent.