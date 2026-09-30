Die Analysten der Privatbank Julius Bär betonen den Wert von Europas Bankaktien. Hohe Ausschüttungen und solide Bilanzen stützen die These. Drei Länder stechen besonders hervor.

Julius Bär setzt auf europäische Bankaktien. Das geht aus dem Jahresausblick 2026 der Privatbank hervor.

Julius Bär zählt europäische Banken zu seinen bevorzugten Aktiensektoren. Die Analysten der Privatbank verweisen in ihrem Marktausblick für das Jahresende 2026 auf höhere Nettozinsmargen, solide Erträge und eine robuste Kreditqualität. Dividenden und Aktienrückkäufe ergeben demnach zusammen einen Shareholder Return von rund 7 Prozent.

Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) stützen das Bild. Die Banken in der EU erzielten 2025 eine Eigenkapitalrendite von 9,3 Prozent. Ihre harte Kernkapitalquote lag Ende des Jahres bei 16,4 Prozent. Der Anteil notleidender Kredite betrug lediglich 2 Prozent. Im März 2026 lag die Quote mit 1,98 Prozent fast unverändert.

Die hohen Zahlungen an die Aktionäre lassen sich außerhalb des Julius-Bär-Reports belegen. Laut EZB haben 21 große börsennotierte Banken aus dem Euroraum von 2020 bis 2024 insgesamt 61,6 Milliarden Euro über Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre zurückgegeben. Die EZB führt die hohen Zahlungen neben der guten Ertragslage als einen Grund für den Anstieg der Bankwerte an.

Julius Bär sieht die Banken zudem im Kontext eines breiteren Trends an Europas Börsen. Europa erlebt laut dem Haus den breitesten Zyklus positiver Gewinnrevisionen seit drei Jahren. Regional bevorzugt Julius Bär Italien und Spanien. Beide Aktienmärkte hat die Bank seit Mai 2026 mit Overweight eingestuft. Auch die Schweiz zählt demnach zu den bevorzugten Märkten.