Svetlana Kerschner 20.05.2009 Lesedauer: 1 Minute

Julius Bär trennt Privatbank und Vermögensverwaltung

Die Julius Bär AG will ihre Privatbank- und ihre Vermögensverwaltungssparte in zwei voneinander unabhängige Unternehmenseinheiten aufteilen. Beide Sparten sollen dabei einzeln an der Schweizer Börse Six Swiss Exchange gelistet werden.