Julius Bär verstärkt Deutschland-Geschäft

Vor seinem Wechsel zu Julius Bär war Schlag 19 Jahre lang bei der Hypo Vereinsbank in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden tätig.Darüber hinaus hat die Schweizer Bank 14 neue Berater für vermögenden Privatkunden eingestellt und zwei neue Filialen in Kiel und Würzburg eröffnet. Damit ist Julius Bär nun mit 100 Mitarbeitern in fünf deutschen Städten – Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Kiel und Würzburg – vertreten.