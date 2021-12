Jung, DMS & Cie. trauert Maklerpool-Gründer Klaus Jung ist verstorben

Der Gründer und Namensgeber des Maklerpools Jung, DMS & Cie, Klaus Jung, ist am 3. Juli 2019 an seinem Alterswohnsitz in Albufeira, Portugal im Alter von 88 Jahren gestorben. Das gab das Unternehmen bekannt.

Nach seinem Volkswirtschaftsstudium in München und der Dissertation in Bonn begann er seine berufliche Laufbahn in den 50er Jahren in einer Werbeagentur. Im Jahr 1961 gründete er mit Mitarbeitern eine Fondsvermittlung. 1985 stellte er das Unternehmen Dr. Jung & Partner auf die Beine, über das er ebenfalls Fonds vermittelte.

2003 schloss sich Dr. Jung & Partner mit der DMS Deutschen Maklerservice und der Finanzplan zur heutigen Jung, DMS & Cie. zusammen. In diesem Zusammenhang verkaufte Jung auch seine Gesellschaftsanteile, blieb aber bis zuletzt Ehrenaufsichtsratsvorsitzender von Jung, DMS & Cie. Im Januar 2004 kam die JDC Group als Dachgesellschaft hinzu. Sie zählt heute 270 Mitarbeiter und über 16.000 angeschlossene Vertriebspartner.

Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender bei Jung, DMS & Cie sagt: „Wir verneigen uns vor der Lebensleistung unseres Unternehmensgründers Dr. Klaus Jung. Mit seiner unnachahmlichen Art, Menschen zu begeistern und zu überzeugen, hat er Hunderte zu ihrer Berufswahl inspiriert und Tausenden zu einem äußerst erfolgreichen Vermögensaufbau mit Investmentfonds verholfen. Er war ein wahrlich Großer der Investmentbranche, der stets den Kundenvorteil in den Mittelpunkt gestellt hat und den wir nie vergessen werden.“