Jung, DMS & Cie. bietet Onlinefilme für Finanzberater

Die einzelnen Filme dauern maximal 15 Minuten und sind in Rubriken – Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen, Managend Futures, Zertifikate, ETFs sowie Vertrieb und Beratung – unterteilt. Weiterführende Informationen erhalten Poolpartner von JDC über Verlinkungen in das Beraterportal World of Finance. Dort stehen auch Verkaufsunterlagen bereit, die sofort für Vertriebsaktivitäten genutzt werden können.Zudem haben Berater die Möglichkeit, potenziellen Kunden ausgewählte Filme über einen E-Mail-Link zukommen zu lassen. Damit können sie den Kunden die infrage kommenden Anlage- und Vorsorgekonzepte bereits im Vorfeld des Beratungsgesprächs präsentieren. Darüber hinaus erhalten Berater neue Leads, wenn Kunden die Weiterempfehlungsmöglichkeit nutzen und das Video zusammen mit den Kontaktdaten des Vermittlers an Freunde und Bekannte weiterleiten. Hier geht es zu Poolnews.tv