Jung, DMS & Cie. expandiert über Österreich nach Osten

JDC Österreich stellt auch die Haftungsdach-Lösung für deutsche JDC-Partner bereit. Dort sind derzeit mehr als 600 Partner angebunden. Die Alpenrepublik dient JDC zudem als Basis für die Expansion gen Osten. Entsprechende Schritte für Slowenien und die Slowakei seien bereits eingeleitet, der Eintritt in den polnischen Markt in der Planung.Sowohl in Tschechien am Standort Prag mit 170 vertraglich gebundenen Vermittlern als auch im ungarischen Szombathely mit 70 Vermittlern wurde der operative Vertrieb bereits gestartet. Der weitere Aufbau soll gemeinsam mit dem strategischen Kooperationspartner Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung (E&S) vorangetrieben werden.