Jung, DMS & Cie. JDC Group erwirbt Aon-Privatkunden-Policenbesteand

Der international tätige Versicherungs- und Rückversicherungsmakler Aon will sich im Privatkundenbereich zukünftig auf das Mitarbeiter- und Belegschaftsgeschäft konzentrieren, erklärt Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der Münchner JDC Group. „Im Rahmen eines mehrmonatigen professionellen Auswahlprozesses den idealen Partner für das sonstige Privatkundengeschäft in Deutschland gesucht.“Die JDC Group sei der ideale Käufer solcher Maklerbestände, so Grabmaier. Denn sie bringe Transaktions-Erfahrung mit und könne „sicherstellen, dass nach dem Übertrag eine ordentliche Kundenbetreuung garantiert ist“. Bei dem nun gekauften Aon-Bestand von rund 20.000 Verträgen und einer Netto-Jahresprämie von rund 8,5 Millionen handele sich um „Verträge mit historisch sehr langen Haltedauern“ und niedrigen Kündigungsquoten.Aus diesen Verträgen der Sparten Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Wohngebäude- und Hausrat werde JDC jährlich wiederkehrende Courtage-Einnahmen von rund 1,5 Millionen Euro erzielen. Der erwartete EBITDA-Beitrag pro Jahr beträgt nach Abwicklungs- und Kundenbetreuungskosten mindestens 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Finanziert werden diese und weitere geplante Transaktionen durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 6,5 Millionen Euro.