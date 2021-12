Jung, DMS & Cie.: Neue Taskforce unterstützt Vertrieb

Ziel der neuen Taskforce ist es, den Partnern mittels strategischer Beratung zu helfen, ihr Vertriebsunternehmen als Finanz- oder Versicherungsmarke regional oder bundesweit zu etablieren. Dazu müssen Produktstrategie und Kundenzielgruppe klar positioniert sein. Die neue Vertriebseinheit „JDC SalesConsulting“ akquiriert und berät überregionale Vertriebseinheiten sowie bundesweit tätige Verbindungen im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistung als Key Account Management der Jung, DMS & Cie.. Die Unterstützung reicht vom Erstgespräch mit der Unternehmensleitung und der damit verbundenen Ist-Analyse über die gemeinsame Erstellung eines passenden Vertriebskonzeptes bis hin zur Markenbildung sowie der laufenden Aus- und Weiterbildung der Vertriebsmitarbeiter im Unternehmen. Laut JDC benötigen gerade neu aufzubauende Vertriebsgruppen, aber auch Abspaltungen von Großvertrieben im Kapitalanlage- und Versicherungsbereich nicht nur eine eigene Unternehmensidentität, sondern auch einen professionellen Produkt- und Abwicklungspartner mit modernsten IT-Lösungen. Strukturierte Abrechnungen, freie Produktauswahl, professionelle Beratungssoftware und eine umfassende Kundenverwaltung seien für Neugründung und Vertriebsaufbau unentbehrlich. „JDC SalesConsultant ermöglicht Unternehmen mit bis dato fokussierten Geschäftsmodellen eine Entwicklung zu spartenübergreifenden und breit diversifizierten Allfinanzdienstleistern und stellt so deren Geschäftsmodell auf mehrere zukunftssicher tragende Säulen“, fasst Thomas Heß, Vorstand Vertrieb & Marketing, zusammen. Zum Start besteht das Team aus Vertriebsleiter Stephan Obermeier und Kristina Wallraff, die in den letzen Jahren als Produktmanagerin Investmentfonds bei JDC tätig war. An den Maklerpool Jung, DMS & Cie., Tochter des Aragon-Konzerns, sind rund 13.000 freie Finanzdienstleister angeschlossen. In 2008 wurden Provisionserlöse in Höhe von 62, 12 Millionen Euro erzielt (DAS INVESTMENT.com berichtete).