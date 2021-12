Jung, DMS & Cie.: „Sanfter Einstieg in die Honorarvermittlung“

Meiner Meinung nach werden nur noch fünf große Anbieter übrig bleiben. Den Rest werden kleinere Pools bilden, die sich auf Nischen und Spezialthemen konzentrieren.Als Vollsortimenter unter den Maklerpools sieht Jung, DMS & Cie. ihr Alleinstellungsmerkmal vor allem in der Vermittlungs- und Beratungsunterstützung mit Top-Technologien und Top-Provisionen.Wir haben Glück, dass die Auswirkungen auf Investmentfonds noch nicht so gravierend sind. In Sachen Berlin würde ich mir mehr Verhandlungssubstanz wünschen - nur viele Unterschriften machen keinen Sinn.Bei Jung, DMS & Cie. ist die Unabhängigkeit gegenüber Produktgebern gegeben. Generell bin ich der Meinung, dass das Thema Unabhängigkeit vor allem bezüglich der Produktauswahl gesehen werden muss. Ist eine unabhängige und umfassende Produktauswahl möglich, ist es nicht mehr entscheidend, welche Unternehmen beteiligt sind.Angesichts der auch künftig zunehmenden Regulierungen zu Gunsten eines verbesserten Anlegerschutzes werden die Haftungs- und Dokumentationsvorschriften für Makler immer umfangreicher. Hier kann ein Haftungsdach, wie es Jung, DMS & Cie. bietet, für verantwortungsvolle und engagierte Vermittler und Berater hilfreiche Unterstützung bieten.Derzeit wird unser Online-Beraterportal „World of Finance“ komplett umprogrammiert, sodass unsere Poolpartner künftig sowohl wesentlich umfangreiche Dienstleistungen darüber in Anspruch nehmen können, als auch die Möglichkeit haben, die World of Finance mit Hilfe neuester IT via Tablets direkt vor Ort beim Kunden zu nutzen. Auf der Produktseite ermöglicht Jung, DMS & Cie. mit der Nettoplattform ihren Poolpartnern den sanften Einstieg in die Honorarvermittlung. Damit setzt Jung, DMS & Cie. ihren Weg der vergangenen Jahre konsequent fort, denn bereits jetzt kommt jeder sechste Euro unseres Umsatzes aus der Honorarvermittlung. Darüber hinaus verstärkt Jung, DMS & Cie. die Produktpalette im Bereich Beteiligungen mit Direktinvestments in Container und Diamanten.