Jung, DMS & Cie.: Stephan Obermeier wird Geschäftsführer

Stephan Obermeier rückt in die Geschäftsführung von Jung, DMS & Cie. in Österreich auf. Seit Anfang 2011 war der 38-Jährige für den Vertreib in Osterreich verantwortlich. Der bisherige Geschäftsführer, Alexander Varga, übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung.Obermeier war seit 2006 als Vertriebsleiter bei Jung, DMS & Cie. in Deutschland tätig. 2008 wurde er dann mit dem Auf- und Ausbau des JDC Sales Consulting beauftragt, wo er für die Akquise und Betreuung überregionaler Vertriebseinheiten zuständig war. Im Januar 2011 wechselte er dann als Leiter Vertrieb nach Österreich.