Digitale Plattform für Altersvorsorge Jung, DMS & Cie. startet langfristige Kooperation mit Evorsorge

Im Frühjahr 2022 gründeten die JDC-Group-Tochter Jung, DMS & Cie. und der Software-Anbieter Evorsorge mit Plug-Insurance eine digitale Plattform für betriebliche Vorsorge. Beide Parteien hielten 50 Prozent der Anteile. Nun übernimmt Jung, DMS & Cie. das Angebot komplett.

Nach der Übernahme von Evorsorge (Eigenschreibweise: „eVorsorge“) durch Xempus im Frühjahr übernimmt der Maklerpool Jung, DMS & Cie. die digitale Plattform Plug-Insurance (Eigenschreibweise: „Plug-InSurance“) von Evorsorge nun komplett und vereinbart eine langfristige strategische Kooperation mit Evorsorge und Xempus. Jung, DMS & Cie. will als Technologiepartner mit Xempus und Evorsorge an der Weiterentwicklung der digitalen Plattform arbeiten.

Im Zuge des Eigentümerwechsels ergibt sich auch eine Änderung in der Geschäftsleitung: Christian Jaffke, Leiter Produktmanagement Leben & Kranken bei Jung, DMS & Cie., wird neuer Geschäftsführer von Plug-Insurance. Er arbeitet neben Sebastian Grabmaier, der auch Vorstandsvorsitzender bei Jung, DMS & Cie. ist.

Plug-Insurance bietet die Themen betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Berufsunfähigkeitsabsicherung, betriebliche Krankenversicherung und betriebliche Pflegeversicherung gebündelt für Vermittler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer an.