Zinskrise, KI-Hype, Homeoffice-Schock: Fünf junge Asset Managerinnen über die Umbrüche, die ihre Branche durchschütteln – und warum sie trotzdem keinen anderen Job wollten.

Berufseinstieg in unruhigen Zeiten: Wie junge Asset Managerinnen mit der Unsicherheit umgehen, erzählen sie im Interview.

Vlada Yatskovskaya: „Spannend ist für mich, dass ich die Sachen selbst testen kann“

Sie sind in einer Zeit in den Beruf eingestiegen, die kaum unruhiger hätte sein können: Zinskrise, KI-Hype, Zollturbulenzen. Fünf junge Frauen erzählen im Interview, wie sie ins Asset Management gekommen sind, was sie dort täglich beschäftigt und wie sie die Zukunft ihrer Branche einschätzen.

„Spannend ist für mich, dass ich die Sachen selbst testen kann“

Vlada Yatskovskaya, 26, ist bei Allianz Global Investors als Associate Portfoliomanagerin im Aktienteam für thematische Investments tätig. In dieser Funktion unterstützt sie das Portfoliomanagement-Team des Themenfonds Allianz Thematica – und ist zuständig für den Bereich Digital Finance, eins von sechs Themen im Fonds. Dafür beobachtet sie etwa 70 Aktien. Als eine der Deputy Portfolio Manager unterstützt sie seit kurzem auch das Management des Allianz Clean Planet und des Allianz Food Security.

Vlada Yatskovskaya / Bildquelle: Allianz Global Investors

DAS INVESTMENT: Wie sind Sie ins Asset Management gekommen?

Vlada Yatskovskaya: Ursprünglich komme ich aus Russland und bin direkt nach der Schule für das Studium nach Deutschland gezogen. Ich habe zunächst BWL studiert – mit einem breiten Fokus auf Marketing, Management, Statistik und Finanzen. Die Quant- und Finanzseite hat mir dabei am meisten Spaß gemacht, deshalb wollte ich für den Master in diese Richtung gehen. Ich habe dann an der TU München Finance and Information Management studiert, das ist Finanzmathematik plus Informatik.

Über das Partnernetzwerk des Studiengangs kam ich zu Allianz Global Investors – ich hatte dort einen Corporate Mentor, habe parallel als Werkstudentin angefangen, dann das Graduate Programm mit verschiedenen Stationen absolviert und bin seit einem Jahr Vollzeitmitarbeiterin.

DAS INVESTMENT: Sie sind im Aktienteam für thematische Investments bei Allianz Global Investors tätig. Was macht Ihr Team konkret?

Yatskovskaya: Mein Team besteht aus sechs Personen, die alle in Frankfurt sitzen. Wir sind Teil des Equity-Bereichs der Public Markets-Plattform von Allianz GI. Thematisches Investieren bedeutet, dass wir uns unterschiedliche Investmentthemen anschauen. Flagship-Produkt ist der Multithemenfonds Allianz Thematica, daneben gibt es weitere thematische Fonds wie den Allianz Global Water oder den Allianz Pet and Animal Wellbeing. Ich selbst bin für das Thema Digital Finance zuständig, das Bestandteil des Allianz Thematicas ist und unterstütze entsprechend das Portfoliomanagement des Fonds.

DAS INVESTMENT: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Yatskovskaya: Ein Großteil der Arbeitszeit ist Aktien-Research – News lesen, Unternehmen analysieren, Gewinnschätzungen erstellen. Den Rest machen Meetings und Konferenzen aus. Den Tag starten wir jeden Morgen mit einem globalen Morning Call, bei dem Portfoliomanager und Analysten aus dem gesamten Unternehmen ihre Einschätzungen teilen.

DAS INVESTMENT: Gibt es Dinge, die Sie bei Ihrem Berufseinstieg überrascht haben?

Yatskovskaya: Diese Fülle an Informationen hätte ich nicht erwartet. Externes Research, News-Feeds und E-Mails – am Anfang war das wirklich viel. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, was wirklich wichtig ist.

DAS INVESTMENT: Digital Finance ist Ihr Spezialthema – was macht diesen Bereich aus?

Yatskovskaya: Spannend ist für mich, dass ich die Sachen selbst testen kann – ich installiere mir jede App dieser Unternehmen. Wenn ich im Restaurant oder Café bin und dort mit Karte bezahle, schaue ich immer, welches Gerät dort genutzt wird. So kann ich auch meine eigenen Erfahrungen einbringen. In dem Bereich passiert so viel und das ist ein sehr dynamisches Feld.

DAS INVESTMENT: Welche Trends werden das Asset Management in den kommenden Jahren prägen?

Yatskovskaya: Zwei Dinge: Erstens merkt man, dass sich Privatanleger in Deutschland immer besser auskennen. Ich erwarte, dass sich das auch auf die Fondswelt auswirken wird und Investoren – anstelle auf sogenannte All-in-One-Produkte zu setzen – ihr Depot mit Produkten verschiedener Anlageklassen und Themen individuell zusammenstellen. Anleger haben immer mehr Ahnung und wollen mehr Kontrolle darüber, was sie im Portfolio haben und deswegen brauchen sie wahrscheinlich auch mehr Produkte.

Zweitens verändert Künstliche Intelligenz die Arbeit im Asset Management. Ich habe mir zum Beispiel ein eigenes Tool erstellt, das mir täglich alle relevanten News zu meinen Aktien zusammenstellt. Solche Use Cases werden zunehmen. In einigen Fällen ist es für mich aber immer noch einfacher, Excel zu nutzen. Wir experimentieren mit verschiedenen Anwendungen. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir alle möglichen Use Cases identifiziert und die passenden Lösungen dafür implementiert haben.