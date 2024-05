Mehr Geld ausgeben, als das Girokonto hergibt? Kein Problem – der Überziehungskreditrahmen, den Banken meist einräumen, macht es möglich. Der Haken ist nur: Wer einen Überziehungskredit in Anspruch nimmt, zahlt dafür hohe Zinsen. Wie hoch sie wirklich sind, darüber haben viele junge Erwachsene keine Vorstellung. Das hat eine Umfrage ergeben, die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) unter jungen Erwachsenen unter 30 Jahren durchgeführt hat.

Jeder Zweite überzieht sein Girokonto

Demnach haben in den vergangenen zwölf Monaten immerhin 45 Prozent der jungen Verbraucher ihr Girokonto überzogen. 25 Prozent sind dabei in dem Dispokreditrahmen geblieben, den ihnen die Bank einräumt. 20 Prozent haben diesen noch überschritten – was die Banken jeweils geduldet haben.

Wie viel Zinsen dafür anfielen, das ist den meisten allerdings ein Rätsel: 70 Prozent der Befragten wussten schlicht nicht, wie teuer ein Überziehungskredit bei ihrer Bank ist. 30 Prozent der jungen Erwachsenen machten allerdings auch Angaben dazu. Sie bezifferten den Zins für einen Dispokredit auf durchschnittlich 13,4 Prozent, den für die noch geduldete Überziehung auf durchschnittlich 12 Prozent. Ob sie damit richtig lagen, lässt sich kaum überprüfen, denn die Zinssätze variieren von Bank zu Bank stark.

In der Gruppe jener Befragten, die ihr Girokonto in den Monaten zuvor überzogen hatten – der direkt Betroffenen sozusagen –, war der Kenntnisstand kaum besser. Auch dort hatte mehr als die Hälfte keine Vorstellung über die Höhe der Überziehungszinsen.

Kosten für Teil- und Ratenzahlungen bei Kreditkarten unbekannt

Neben der Situation bei Girokonten fragte die Bafin auch nach Zinsen, die bei Zahlungen per Kreditkarte anfallen. Hier räumen Anbieter ihren Kunden mitunter auch Teil- oder Ratenzahlungen ein – wofür ebenfalls Zinsen anfallen. Laut der Bafin hatten 59 Prozent der jungen Erwachsenen in den zwölf Monate vor der Befragung mindestens einmal mit Kreditkarte gezahlt. Ein Drittel der Kreditkartennutzer (189 Personen) hatte dabei auch Teil- beziehungsweise Ratenzahlungen in Anspruch genommen. Allerdings war jedem Dritten dieser Gruppe unklar, dass diese Option auch Zinsen kostet.

Die Bafin stellt auch fest: 15 Prozent aller Befragten waren gleich doppelt im Minus: Sie hatten ihr Girokonto überzogen und zusätzlich noch Kreditkarten-Ratenzahlungen in Anspruch genommen.

Insgesamt konnten viele der Befragten kaum einschätzen, welche Art von Konsumentenkrediten eher günstig, welche teuer ist. Die Finanzaufsicht weist in dem Zusammenhang auf die Dringlichkeit hin, sich über Kreditangebote gründlich zu informieren und vor Vertragsabschlüssen Angebote miteinander zu vergleichen.

Informationen über die verschiedenen hier aufgeführten Konsumentenkredite gibt die Behörde hier >>

Im Rahmen der Erhebung hatten 1.002 Verbraucher von 18 bis 29 Jahren einen Online-Fragebogen ausgefüllt. Sie wurden nach Geschlecht, Alter und Bundesland so ausgewählt, dass die Umfrage als repräsentativ gelten kann.